Seniorlaget til Region Sør i landsfinalen sist helg bestod av Sigrid Romsaas (16, fra venstre) fra Mandals Turnforening, Marthe Brochmann (16) fra Tvedestrand Turn og IF, Alexandra Regevik (16) fra Mandals Turnforening og Kaja Harestad (17) fra Holmestrand IF. Charlotte Saanum Jakobsen

Mandal-gymnaster med landsfinale-medalje

Sigrid Romsaas og Alexandra Regevik var med på Region Sørs seniorlag som ble nummer tre i landsfinalen i rytmisk gymnastikk.

Charlotte Saanum Jakobsen Mandals Turnforening

Tidligere i høst fikk vi en gladmelding. Vi fikk vite at to av våre gymnaster kunne delta i landsfinalen for nasjonale klasser i rytmisk gymnastikk for laget Region Sør.

Forrige gang Mandals Turnforening hadde deltakere med her var i 1987 med Marit Leschbrandt, som den gangen konkurrerte med apparatet vimpel.

Denne gangen var det Sigrid Romsaas (16) og Alexandra Regevik (16) som fikk mulighet til å vise krefter sammen med laget, som også bestod av Kaja Harestad (17) fra Holmestrand IF og Marthe Brochmann (16) fra Tvedestrand Turn og IF.

Sigrid Romsaas (16) og Alexandra Regevik (16) viste flotte prestasjoner i Landsfinalen i RG. Charlotte Saanum Jakobsen

Rytmisk gymnastikk er en turngren der det enten konkurreres i en tropp eller som individuell utøver. Jentene har tidligere konkurrert mot hverandre i individuell konkurranse. Med andre ord var det noe nytt for oss å nå tenke som et lag bestående av fire individuelle gymnaster.

Ekstra treninger

I forkant av konkurransen har det vært ekstra treninger i Kristiansand. Her har jentene fått hjelp av trener og dommer Maria H. Lund. Hjemme i vår egen turnhall har undertegnende og Giedre Kuliesyte vært trener for jentene, men vi fikk også med oss tidligere RG trener Hannah Romsaas til å kikke på gymnastene med "nye øyne". All form for forberedelse var viktig å ta med seg, da jentene ikke bare representerer seg selv, men hele region Sør, i tillegg til Mandals Turnforening.

Region Sør feirer 3. plassen i senior-lagkonkurransen. Charlotte Saanum Jakobsen

Fine prestasjoner

Konkurransen ble avholdt i arenaen Expo Forum i Stavanger sist helg. Først ute fra Mandal var Alexandra med ring. Hun kjørte flott, hadde en glipp der hun mistet redskapet, men hentet seg rutinert inn igjen. Deretter gjennomførte hun program i ball på en nydelig måte. For dette ble hun belønnet med personlig rekord.

Sigrid konkurrerte også med programmer i ring og ball. Spesielt imponerende med Sigrid er hennes høye kast og risiko elementer, som ruller og dreininger der redskapet er i svev. Sigrid gjorde det jevnt bra, med noen få trekk på elementer. Hun satte personlige rekorder i ring og ball.

Det var fantastisk flott å se hvordan jentene heiet på hverandre og backet hverandre opp! Konkurransen var også uhyre spennende i innledende runde på lørdagen da Region Sør lå veldig likt med Region Midt. Lørdag kveld ble det opplyst at Region Sør var videre til søndagens semifinale. Dette kunne feires med å innta en god middag på turnbanketten denne kvelden. En hyggelig sosial sammenkomst der vi ble bedre kjent med gymnaster og trenere i andre klubber.

Jevnt

Søndag formiddag ble semifinalen gjennomført og Kaja og Marthe kjørte her hvert sitt redskap og leverte flotte prestasjoner. De samme jentene tok også innspurten for Region Sør i finalen. Sluttresultatet endte slik: Region Sør fikk 19 poeng. Det samme gjorde også Region Midt, men siden reglene er slik at dommerne ser på hvem som innehar flest førsteplasser, stakk Region Sør av med tredjeplassen.

Gymnastene fra Mandals Turnforening var Sigrid Romsaas og Alexandra Regevik, her med trener Charlotte Saanum Jakobsen. Cathrine Arvidson

Sigrid og Alexandra fra Mandals Turnforening kunne innta pallen sammen med sine lagvenner og få hver sin medalje for tredjeplassen. Dette er en kjempeprestasjon, og det gir kanskje ekstra motivasjon fram mot ny sesong.

Juniorlaget tok førsteplassen i lagkonkurransen og rekruttlaget tok tredjeplassen. Mandals Turnforening hadde kun med gymnaster i seniorklassen, men likevel var vi en del av det totale laget fra Sør. Det var gøy å se at vi fra Sør-Norge absolutt har noe i denne konkurransen å gjøre, og det var spesielt god stemning i laget etter premieutdelingen. Rytmisk gymnastikk på Sørlandet er fortsatt i stor vekst. Det blir spennende å se hva framtida vil bringe!

Publisert: Publisert 22. november 2019 11:00