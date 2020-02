Våg friidrett med rekordtropp til Tyrvinglekene

Våg friidrett sender ni av sine 13 utøvere til Norges største innendørsstevne i friidrett.

Det var avslappet stemning og godt humør på siste trening før avreise, i det fine vårværet på Vågsbygd Idrettsplass. Bak fra venstre: Eirik Hasaas, Nora Duka, Hannah Wessman, Aurora Rode og Hanna Myra. Foran fra venstre: Ada Sofie Saraste og Anne Lorentzen. Foto: Ida Marcussen

Ida Marcussen IK Våg Friidrett

Tyrvinglekene kommende helg arrangeres hvert år på denne tiden i Bærum Idrettspark og er et stevne som samler et tusentalls utøvere i alderen ti år og opp til senior. Det er Tyrving IL som står for arrangementet, og et kjapt søk på internett avslører at dette er et tradisjonsrikt stevne som trekker utøvere ifra hele landet, sågar noen av Norges aller beste.

Våg friidrett reiser for første gang med en så stor tropp, hele 9 utøvere. Dette er ganske fantastisk med tanke på at treningsgruppa i alt teller 13 utøvere.

Våre flotte representanter er:

Gutter 14 år:

Theodor Trægde Pedersen (60m, 200m, kulestøt)

Rayan Rangassamy (60m, 60m hekk, 200m, lengde, kulestøt, tresteg)

Jenter 14 år:

Nora Duka (60m, 200m)

Anne Rudjord Lorentzen (200m, 600m)

Gutter 15 år

Eirik Hasaas (60m, 200m, høyde, 60m hekk)

Lewi Valiant Udelhvoen (60m hekk)

Jenter 15 år:

Lina Bertelsen (60m, 200m)

Ada Sofie Saraste (60m, 200m, lengde)

Anna Klara Aleta Udelhoven (60m hekk)

På vegne av trenerteamet (Ida, Elke og Lukas) kan jeg melde at vi reiser inn med utøvere i flott utvikling og at dette er en spennende gjeng å følge med videre. Målsettingen for helga, er å ha det skikkelig gøy så satser vi på å slå noen «perser» også.

Sommerfugler i magen og 110 % innsats er i alle fall «bestilt» ifra trenerne. Det er nemlig oppskriften på en innholdsrik helg i Bærum. Vi takker for alle fingre som krysses og heiarop fra hjertet.

Sjekk ut Tyrving IL sin hjemmeside for mer info og resultater.

