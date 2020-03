Gimletroll-duo til talentleir

Jesper Gravdahl og Martine Trollsås Fenger har overbevist så mye at de regnes blant landets mest talentfulle 14-åringer.

Jesper Gravdahl og Martine Trollsås Fenger, begge født i 2006, er tatt ut til Equinor talentleir i slutten av mars. Foto: Privat

Tyge Carlsen, IK Gimletroll

KRISTIANSAND: Det er ikke tilfeldig at disse to spillerne er kommet så langt i utviklingen. Begge får meget gode skussmål fra trener(e), som er Vidar Vik for Jesper og Kristin Waage og Egil Mølland for Martine.

Både Jesper og Martine er dedikerte og hardt arbeidende spillere. De bruker mange timer på feltet, både sammen med sine spillergrupper og i form av egentrening.

De framstår også som gode medspillere/rollemodeller med god forståelse for å sette opp og gjøre andre gode. Talentleiren de er plukket ut til i Sarpsborg i slutten av mars, er det nest øverste nivået i NFFs landslagsskole. Den inneholder sone, krets, talentleir og til slutt landslag.

Trenerteamet for både gutte- og jentegruppa på 2006-lagene har over lang tid skapt et meget godt treningsmiljø. Og det ser vi resultater av. Det er her Martine og Jesper har hverdagen sin og utvikler seg. Og det er mange flere spennende spillere som helt sikkert vil vise seg fram etter hvert.

Klubben er meget stolt over Martine og Jesper og gleder seg til å følge utviklingen deres videre. Hele Gimletroll ønsker dem lykke til på talentsamlingen.