Løftet 184 tonn og satte seks norgesrekorder

Seks utøvere løftet kettlebell uavbrutt i til sammen 17 timer og samtlige av oss satte norgesrekord.

Kirsten Veronica Tønnessen (t.v.) fra Vennesla og Belinda Øvland fra Øvrebø etter å ha satt hver sin norgesrekord i kettlebell supermaraton. Foto: Privat

Belinda Øvland

UTØVERBLOGG: Galskapen lenge leve! Det hele startet som en liten spøk en kveld i november, men alle var den gangen enige om at dette var en god idé. Fredag 21. februar satte de første av oss i gang. Vi snakker om supermaraton i kettlebell, én øvelse i tre timer, uten å sette ned kula.

Planen var å løfte først og kose oss i sosialt samvær med gode venner etterpå.

Hørtes ut som oppskriften på ei perfekt helg.

I mitt hode er det likevel langt fra å tenke at «det burde vi jo gjøre» til å faktisk bestemme seg for at «jo da, dette skal vi gjøre»

Det gjelder ikke for Andreas Jakobsen.

Dato ble satt, øvelser bestemt, antall timer løft, vekt og klasse ble meldt inn til IKMF (forbundet vårt i kettlebell).

Løftet i vaskerom

Vinterløftet i vaskerommet på Moseidmoen 21. og 22. februar var en realitet.

Fire av oss som skulle løfte har tilhørighet i Vennesla/Øvrebø: Arne Ramsland, Andreas Jakobsen, Kirsten Tønnessen og meg selv. I tillegg var også Farsund og Sunndal representert.

Belinda Øvland – 1785 repetisjoner med 12 kilo tung kettlebell. Foto: Privat

Kettlebell-treninger krever ikke store lokaler og mye fasiliteter, så trening foregår mest hjemme.

Vi har også et fantastisk (og etter hvert ganske berømt) vaskerom som benyttes til fellestreninger.

Fredag 21. februar, etter endt arbeidstid, skulle Kirsten og jeg i gang med våre tre timer.

Fulle energilagre

Dagene i forveien ble det spist og drukket mye slik at reservelageret var så fullt som mulig. Den største utfordringen med så lange sett er å ikke gå tom for energi underveis.

Fredagen gikk mest med til å grue seg, angre på hva en hadde sagt ja til, spise og drikke.

Direktesending

Klokka 16 gikk vi gang med friskt mot, direktesending på YouTube var satt opp og vi hadde mange som fulgte med oss fra start.

Kirsten Veronica Tønnessen – 1788 repetisjoner med 16 kilo tung kettlebell. Foto: Privat

Etter ca. 20 minutter var min tanke: «Hva i alle dager har jeg gått i gang med? Dette blir tre lange timer»

Konsentrasjonsprøve

Minuttene gikk nå likevel videre og den verste kneika ble passert, første halvtimen.

Tankene ble etter hvert snudd og fokuset var på tempo og pust.

Utfordringen først og fremst var å finne et tempo som skulle holde gjennom alle timene, i tillegg være så pass konsentrert at en ikke mistet kula.

Kirsten og Belinda omfavner hverandre i en utslitt lykkerus. Bak står Andreas Jakobsen. Foto: Privat

Krisa hadde jo vært å miste kula, alt arbeid hadde vært forgjeves og resultat = 0.

Minuttene gikk og halvtime ble til time, videre to timer. Inne i siste time hadde vi målet i sikte, og troen på å skulle klare det økte.

Kirsten og jeg sto side ved side og kjempet oss gjennom minutt for minutt og løft etter løft.

Kirsten løftet ei 16 kilo ting kule 1788 ganger over hodet og jeg endte på 1785 løft med 12 kilo tung kule.

Fryktelig tungt

Min største prestasjon og utfordringen var gjennomført. Dette er det absolutt tyngste jeg noensinne har gjort. Det å få både kropp og hode med seg gjennom de tre timene var ren viljestyrke og stahet.

Arne Ramsland – 1692 repetisjoner med 24 kilo tung kettlebell. Foto: Privat

Det har også vist meg når man bare vil nok, så klarer man det mest utrolige.

Gutta imponerte

Lørdag var det guttenes tur.

Andreas Jakobsen – 1165 repetisjoner med 32 kilo tung kettlebell. Foto: Privat

Andreas skulle løfte en 32 kilo tung kule og Arne skulle løfte en på 24 kilo.

Begge to kjempet som bjørner minutt for minutt, videre time for time.

Panikken tok dem begge innimellom og det ble tøft for de begge på slutten.

De gjennomførte begge to med imponerende resultater.

Andreas endte med 1165 repetisjoner og Arne endte på 1692 repetisjoner.

For å sette ting litt i perspektiv, så løftet vi alle totalt til sammen 183.988 kilo i løpet av disse to dagene. For alle resulterte det altså i norgesrekord.

De nye norgesrekordene

Kirsten Veronica Tønnessen – 3 timer – 1788 reps med 16 kg

Belinda Øvland – 3 timer – 1785 reps med 12 kg

Arne Ramsland 3 timer – 1692 repss med 24kg

Andreas Jakobsen – 3 timer – 1165 rep med 32 kg

Karl Fredrik Johannessen (Sunndal) – 3 timer – 1874 reps med 20 kg

Karen Zuleta (Farsund) – 2 timer – 1542 reps med 12 kg

Utrolig stolt av hele gjengen og veldig stolt av meg selv for godt gjennomført!