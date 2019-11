Det er første gang et EM i kendo arrangeres i Norge. Bror Skrede

Kendo-EM til Kristiansand

17. -19. april 2020 arrangeres kendo-EM i Kristiansand og det er Kristiansand Kendoklubb som skal være lokal arrangør.

KRISTIANSAND: Konkurransene skal avholdes i Aquarama og det forventes 600–700 tilreisende delegater, utøvere, trenere og støtteapparat. Kendo-EM ble arrangert for første gang i England i 1974. Dette blir første gang kendo-EM arrangeres i Norge og mesterskapet i Kristiansand blir det 30. europamesterskapet i rekken.

I oktober var representanter fra det europeiske kendoforbundet, European Kendo Federation (EKF), på besøk i Kristiansand. De fikk se at planleggingen av mesterskapet er i god rute, og de fikk også testet ut parketten i Aquarama sammen med lokale utøvere.

Se klipp fra EKFs besøk i Kristiansand her:

Hva er kendo?

Kendo er en japansk kampsport og betyr direkte oversatt «sverdets vei». Kendo oppsto på 1600-tallet og har sitt opphav i samuraienes sverdkunst kenjutsu. Kendo er en fullkontakts kampsport der utøverne har rustning og bruker bambussverd i kamp.

Kendo passer for alle, uansett alder og kjønn. For tiden er det ca. seks millioner kendoutøvere i verden. Som i de fleste andre kampsporter, legges det vekt på å styrke kropp og sinn, utøverne lærer å verdsette respekt og høflighet, og de oppfordres til sportslig og personlig selvutvikling.

Kendo er en relativt ny sport i Norge, det første offisielle norgesmesterskap i regi av Norges Kampsportforbund (NKF) ble arrangert i 2010.

Konkurranse

Konkurranse i kendo kalles shiai. Kampene foregår innenfor et eget kampområde, shiai-jo, som er på 9–11 x 9–11 meter. Hver kamp varer inntil fem minutter, eller til en av deltakerne har oppnådd to poeng. Det er tre dommere med flagg i shiai-jo. For å få et gyldig treff på motstanderen, må utøveren med den fremre delen av bambussverdet, shinaien, treffe ett av fire forhåndsdefinerte mål på motstanderens kropp:

Toppen på hodet (men)

Begge håndledd (kote)

Magen (do)

Stikk mot strupen (tsuki) med spissen av shinai (sverdet)

Alle treffpunktene er godt beskyttet av utøvernes rustninger. For at treffet skal vurderes som poeng, må to av tre dommere markere at de mener at det er et godkjent treff.

Kristiansand Kendoklubb

Kristiansand Kendoklubb ha fått det ærefulle oppdraget med å være lokal arrangør av det kommende europamesterskapet. Klubben ble grunnlagt i 2005 av Jørn Nørvåg, som i dag er klubbens hovedtrener.

Kristiansand Kendoklubb er ingen stor klubb, men holder et høyt sportslig nivå: Klubbens medlemmer har vunnet flere mesterskap i Norge og i utlandet, og utøvere i klubben har representert det norske herre- og kvinnelandslaget i en årrekke. Klubben er organisert under Norges Kampsportforbund og det europeiske kendoforbundet, European Kendo Federation.

Kristiansand Kendoklubb har de tre siste årene arrangert treningsleir og konkurranse under Norway Summer Games i Kristiansand og arrangerte kendo-NM i 2019, så klubben har litt erfaringer som arrangør. Kendo-EM blir et mye større arrangement, med flere hundre tilreisende, men arrangørklubben er i rute og vi gleder oss til april!