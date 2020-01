Full fart i Trollbakkene

Et 20-talls hoppere i alderen 3-48 år utfoldet seg i helgas regionsamling.

Hoppere, funksjonærer og foreldre samlet ved Trollbakkene i helga. Foto: Jon Terje Hegghaug

Jon Terje Hegghaug Otra IL

EVJE OG HORNNES: 4. og 5. januar var det regionsamling for hoppere fra Agder og Rogaland skikrets. Det var knyttet stor spenning til om det var mulig å gjennomføre den planlagte samlingen. Værmelding i forkant fortalt om varmegrader og lite snø, men siden alle bakkene på Evje er klare for sommerhopping, mente Otra ski v/ hopp at vi kunne legge til rette for at samlingen kunne gjennomføres.

Trivsel, opplevelser, rekruttering

Agder og Rogaland skikrets ved leder Trond Sandberg bruker disse samlingene til å satse på at alle klubber skal jobbe sammen for å sikre trivsel, gode opplevelser og økt rekruttering for hoppsporten i Agder og Rogaland. Dette er andre gang, siden det nye Trollbakken-anlegget sto ferdig 2. august 2019 med alle bakker klare for sommerhopping fra 5 m-, 10 m-, 20 m-, 35 m- og 50 m-bakke, at Agder og Rogaland skikrets v/hopp arrangerer fellessamling på Evje.

Trollbakkene, fra 5 til 50 meter. Foto: Jon Terje Hegghaug

Lørdag 4. januar var det trening for alle som ville være med. Forholdene dnene dagen var ikke ideelle, det var blitt litt isete på sletten, så vi bestemte oss for at det ikke ble hopping i 50 m-bakken lørdag, og at vi skulle se an forholdene søndag med tanke på renn i 50 m-bakken. Treningen lørdag varte i tre timer med ca. 25 hoppere i alderen 6 til 48 år.

Trollbakken, oversikt fra toppen Foto: Jon Terje Hegghaug

Det var noen som fikk prøve for første gang og smilte fra øre til øre etter at de hadde fått prøvd, og de ga seg ikke med et hopp. Bakkene i Trollbakken på Evje er veldig snille og et fint lavterskeltilbud til alle som vil prøve skihopping for første gang. Otra ski v/hopp har hopputstyr (ski, sko og dress) som alle kan låne. De hopperne som er mer aktive fikk kyndig veiledning og tips av Trond Sandberg, Jon Terje Hegghaug og Glenn Qvam Håkonsen. Uansett nivå, er det viktigste å huske å smile, samt ikke gi opp og prøve, øve og gjøre.

Inspirasjonskveld

Etter en vel gjennomført hoppøkt på lørdagen hadde vi fått låne miljørommet i Otrahallen for å se film og spise pizza sammen. Der samlet hoppere og foreldre seg sammen for å se filmen om Eddie «the eagle» Edwards til latter og inspirasjon mens vi åt pizza som skikretsen spanderte.

Skiband Foto: Jon Terje Hegghaug

Søndag 5. januar var forholdene mye bedre. Det var kommet et tynt lag med snø, samt at det var blitt mildere, og nå kunne vi hoppe i alle bakkene. Det var åpen trening fra klokka 10 til 12 og rennstart klokka 13. Det var noen som ikke klarte å ta pause før rennstart fordi det var så morsomt, og da stoppet vi dem ikke heller. I småbakkene er det ofte foreldre som hjelper til med å bære og få på ski, mens i de større bakkene er det satt opp et veldig flott skiband som gjør at hopperne får hvilt seg på vei til toppen som igjen gjør at de kan ha flere hopp.

Varme fra bålpanne. Foto: Jon Terje Hegghaug

Det deltok hoppere fra Otra, Oddersjå, Øvrebø, Øyestad, Gjerstad og Skotfoss (Skien i Telemark), samt at det var ventet hoppere fra Sauda som dessverre måtte melde avbud i siste liten. Vi fikk startet med 20 hoppere i alderen 3 til 48 år, det ble hoppet i alle bakker med unntak av 20 m. Det ble satt personlige rekord av flere hoppere i 5 m-, 10 m- og 35 m-bakken til stor jubel fra utøverne selv og publikum på sletta. I 50 m-bakken knivet Jesper Vasvik og Lukas Sandberg (begge i 12-årsklassen) om seieren, der Lukas stakk av med førsteplassen etter et strålende hopp på 48 m i andre omgang. Bakkerekorden er på 50 m satt av Sondre Haaland i hopprenn som var i august 2019. På trening i sommer har vi hatt hopp ned til 53,5 m av en 10-åring.

Porselenspor i Trollbakken. Foto: Jon Terje Hegghaug

Gratis å prøve

Etter rennet tok det ikke lange tiden, takket vær Arnt Georg Henriksen raske utregning, før det var utdeling av flotte premier til alle.

Nå ser vi fram til nytt hopprenn i Trollbakken på Evje 1. februar, samt andre renn i kretsen (se Agder og Rogaland skikrets’ hjemmeside for mer info). Er du interessert i å prøve skihopping, drives det godt med trening og rekruttering i de klubbene som deltok. Alle klubber har ski og/eller sko som det er mulig å låne. Ta kontakt med din klubb for treningstider og hvor dere kan finne bakke. Otra ski har treninger ute i Trollbakken hele året hver onsdag klokka 18 til alle er reist hjem. Det er gratis å være med, samt å låne utstyr. Viktig å huske å smile!

Her er småbakkene på 5 og 10 meter. Foto: Jon Terje Hegghaug

Publisert: Publisert 6. januar 2020 19:00

