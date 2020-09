Spent før NM-debuten

Jeg trener seks dager i uka og er svært nøye med kostholdet i oppkjøringen til NM i kroppsbygging classic physique.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Khaibar Jabarkhil (28) fra Kristiansand får i november sin NM-debut i klassen classic physique. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Khaibar Jabarkhil

UTØVERBLOGG: I 2002 kom jeg til Norge fra Afghanistan. Jeg har alltid vært en aktiv gutt, og som liten spilte jeg mye fotball. Da jeg var 17-18 år, begynte jeg å trene styrke. Da jeg så de store gutta på gymmet, ga det meg motivasjon og mersmak på veien videre. Så det å løfte tunge vekter og bygge muskler har nå i ti år vært min lidenskap.

Jeg har i flere år hatt lyst til å drive med profesjonell kroppsbygging og ha et spesifikt mål å jobbe mot. I 2019 meldte jeg meg inn i klubben Team 24 fitness i Oslo. Der fikk jeg min egen trener, Roger Holsether, i teamet til Tommi Thorvildsen. Treneren min hjelper meg med treningsprogram og kosthold ut ifra mitt kroppslige grunnlag og mine ambisjoner.

Her er jeg sammen med Tommi Torvildsen, en tidligere merittert kroppsbygger som nå driver Team 24 fitness i Oslo. Foto: Privat

Krever ekstrem selvdisiplin

Kroppsbygging er en sport som krever ekstremt mye selvdisiplin og motivasjon. Det er mange som tror det er treningen som er vanskelig, men jeg mener at kostholdet er minst like krevende å opprettholde. Jeg må veie hver minste ting jeg spiser, dag inn og dag ut. Kostholdsprogrammet som treneren min har satt opp til meg, blir også justert, avhengig av om det er en periode hvor jeg skal bygge muskelmasse eller om jeg skal kutte fettprosent fram mot konkurranse.

Måltidene mine består av vanlig mat- som laks, kylling, ris, søtpotet, torsk, grønnsaker, salat og havregryn. I tillegg tar jeg proteinpulver for oppnå en rask og effektiv restitusjon etter trening. Myseprotein gir meg alle de nødvendige aminosyrene kroppen trenger for å reparere og bygge muskulaturen.

Foto: Privat

Treningen består av styrketrening seks dager i uka og kardio/utholdenhet en dag i uka. Nå som jeg har begynt å «deffe» (redusere underhudsfett uten å miste muskelmasse), trener jeg kardio seks dager i uka. Da trener jeg først styrke og avslutter øktene med kardio. Dette gjør jeg alle dager utenom når jeg trener bein, da trener jeg ikke kardio etterpå. Jeg trener hovedsakelig tre muskelgrupper per treningsøkt. Dette kan eksempelvis være rygg, bakside skuldre og triceps.

Min trener Roger følger meg nøye opp, og ser fort om det er en muskelgruppe jeg må trene mer eller mindre, da symmetri i kroppen er viktig i kroppsbygging. Jeg sender oppdatering med vekt og bilde til treneren min hver fjortende dag, og han gjør da eventuelle justeringer både med kosthold og treningen.

Foto: Privat

Når en står på scenen under konkurranse, er det om å gjøre å ha lav fettprosent for å synliggjøre musklene mest mulig, i tillegg til muskelmasse, symmetri og gode poseringer. Ved riktig posering viser du fram de forskjellige musklene på en best mulig måte. Det er krevende å få til de riktige poseringene, her en kan selv tenke seg at en skal stå og stramme både overkropp og underkropp samtidig, det kreves mye øving i posering. Men øvelse gjør mester! Jeg trener posering 10–20 minutter per dag, og skal øke øvingsmengden på posteringer når det nærmer seg konkurranse.

Frynsete rykte

Jeg vil prøve å få fram det positive med denne sporten, da den har et frynsete rykte på seg når det gjelder doping, især anabole steroider. Det er leit at folk har et slik syn på denne sporten. Det er helt normalt og fullt oppnåelig å drive med kroppsbygging uten doping. Starter du tidlig med å bruke tid på å bygge en solid muskelmasse og riktig kosthold, kan du nå de målene du selv setter deg. For å kunne gjennomføre dette er det viktig med motivasjon, selvdisiplin og det å klare å presse seg selv. Det å ta klare å ta siste løftet i en hard økt sitter like mye i hodet som i musklene.

Foto: Privat

Jeg skal gjøre min debut innenfor kroppsbygging i november 2020. Klassen jeg skal konkurrere i år heter classic physique. Dette er en mellomgren mellom men’s physique og den mer ekstreme bodybuilder-klassen.