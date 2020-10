Gjennombrudd for Vågsbygd-svømmer

Oskar Erklev (15) svømte inn til tre medaljer i ungdomsmesterskapet og fikk dermed sitt nasjonale gjennombrudd.

Oskar Erklev (t.h.) fra Team Sør/Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb vant en gullmedalje og to sølvmedaljer i ungdomsmesterskapet i Tromsø sist helg. Til venstre står Mats-André Andreassen fra Team Sør/Grimstad Svømmeklubb, som vant bronse på 200 meter butterfly. Foto: Remy Andreassen

Ann-Lisbeth Reisænen Agder svømmekrets

TROMSØ: Agder stilte med svømmere fra tre klubber i dette mesterskapet sist helg: Varodd (1), Team Sør (7) og Vågsbygd SLK (1). Sørlendingene kom hjem med fire medaljer, inkludert tre til Oskar Erklev fra Team Sør/VSLK.

Trener Geir Thorstensen er imponert over sin elev, særlig 200 meter butterfly, der Oskar vant på solide 2.07,56 minutter. Det er ny personlig rekord med over fem sekunder. Oskar imponerte også stort på 100 meter butterfly (58,63 sekunder ) og 400 meter medley (4.37,00 minutter). Han satte solide personlige rekorder på begge øvelsene og ble belønnet med to sølvmedaljer. På nevnte øvelser satte han også årsklasserekorder for Agder.

Trener med landslagsutøver

Oskar er treningskamerat med seniorlandslagets Malene Rypestøl. Denne sesongen har han sluttet med fotball og økt svømmetreningen til ni ganger i uka. Det har gitt stor fremgang.

Oskar Erklev trener ni svømmeøkter i uka. Foto: Privat

– Jeg synes det er gøy og inspirerende å trene med Malene. Det å trene med en utøver som er bedre enn meg selv og som jeg kan prøve å holde følge med, er veldig motiverende, sier Oskar og fortsetter:

– Hovedmålet under NM var å svømme fort på 200 fly som er hovedøvelsen min og det jeg har trent mest på. Så jeg er veldig fornøyd med helga. Mitt mål nå er å prøve meg på kravene til juniorlandslagets utviklingsgruppe.

Oskar er nærme kravene på flere av øvelsene, så det skal bli spennende å følge 15- åringen under Nordsjøstevnet og junior-NM senere denne høsten.

Flott fremgang

Grimstadgutten Mats-André Andreassen (16) fra Team Sør/GSK hadde også et flott stevne og viste stor fremgang. Han tok sin første individuelle medalje på 200 meter butterfly med 2.11,80 minutter.

Team Sør deltok på flere stafetter på herresiden. Laget ble nummer seks på både 4 x100 medley og på 4x200 meter fri. Det ga viktige poeng i klubbsammendraget, der Team Sør ble nummer 10. Oskar Erklev fra Vågsbygd, Mats-André Andreassen fra Grimstad og Lucas S. Paturel fra Farsund deltok på begge lagene, mens Amund Helleren Haugstad fra Mandal og Anton Mårtensson fra Grimstad deltok på henholdsvis medleylaget og frilaget.

