Kristiansander vant nytt NM-gull – med gipset hånd

Med brudd i høyrehånda ble Petter Brunvatne (20) lørdag norgesmester i street skateboarding for andre år på rad.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Petter Brunvatne med beviset på at han er norgesmester for andre år på rad. Foto: Daniel Kivle/Brettforbundet

Brukergenerert innhold

Matias Fosso Kristiansen Brettforbundet

DRAMMEN: – Det er ganske sykt, jeg er utrolig stoka nå. Jeg har jo trent veldig mye, så det er gøy å få bra resultater, sier Brunvatne etter å ha sikret seg en ny triumf.

‍Han leverte et overlegent første run i finalen, som han igjen hevet til hele 87 poeng i andre run. Dette til tross for at han var hemmet av å skulle skate med gipset høyrehånd.

– Jeg har hatt et brudd i hånden i to uker nå. Det er jo selvfølgelig litt vanskelig å skate med gips. En må jo alltid tenke på at man ikke skal falle på den, og jeg føler at jeg bruker den veldig mye med tanke på balansen, men det har ikke vært noe vondt under denne NM-konkurransen. Heldigvis er det et fint brudd, så forhåpentligvis er gipsen av snart, sier Brunvatne.

Uten tilskuere

Helgens mesterskap ble gjennomført uten publikum og med strenge korona-restriksjoner. Skaterne selv gjorde imidlertid en god jobb med skape stemning hver gang noen landet noe skikkelig bra, noe som kom på løpende bånd.

Petter Brunvatne briljerte med en rekke triks i lørdagens NM-disiplin. Foto: Daniel Kivle/Brettforbundet

– Det var nice å endelig konkurrere igjen etter korona-pausen. Det er jo selvfølgelig litt annerledes. En merker jo at det tomt i hallen, og en blir alltid mer hyped når publikum jubler. Men når jeg skater runet mitt, blir jeg så pass fokusert at jeg glemmer alt rundt meg, poengterer Brunvatne.

Årets NM skulle etter planen holdes i Bodø, men som et resultat av korona ble dette utsatt til 2021. Løsningen ble dermed Best Trick på Hamar tidligere i sommer, og helgens NM i street, bowl og vert i Nøstedhallen.

‍ – Jeg digger denne hallen. Den minner meg litt om Vision Skatepark i Kristiansand som jeg nærmest har vokst opp i, sier Brunvatne.

Simen Hægeland fra Lillesand ble med 81,60 poeng nummer tre i lørdagens street-disiplin i NM. Jonas Carlsson fra Kristiansand ble med 65,60 poeng nummer seks. I søndagens bowl-disiplin ble det femteplass til Carlsson med 62,00 poeng og sjetteplass til Brunvatne med 60,25 poeng. Her vant Elias Nilsen fra Stavanger med 81,75 poeng.

Flere NM-gull til Kristiansand

Kristiansanderen Johannes Bye Asheim (13) vant junior street. Foto: Daniel Kivle/Brettforbundet

I jentenes junior-NM vant Malene Svanaasen (15) fra Kristansand gull i street, sølv i bowl og bronse i vert.

En glad gjeng: Johannes Bye Asheim (f.v.), Petter Brunvatne, Malene Svanaasen og Simen Hægeland. Foto: Ingeborg Breilid