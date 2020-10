Løp inn til nytt NM-sølv

Erik Bergersen (51) fra Kristiansand Løpeklubb løp i år som i fjor inn til et nytt NM-sølv i terrengløp i aldersklassen 50-54 år.

Erik Bergersen brukte 21,49 minutter på den seks kilometer lange terrengløypa i Skien. Foto: Malin Bergersen

Finn Kollstad, Kristiansand Løpeklubb

SKIEN: Det var på søndagens langløype over seks kilometer at Erik løp inn til tiden 21,49 minutter. Det var 16 sekunder bak vinneren Jon Per Nygaard fra FIK Ren-Eng. Også i fjor ble det sølv på Erik i dette mesterskapet, og også da var det Nygaard som vant. Her forteller Erik litt om oppladning og gjennomføring:

– I en sesong hvor nesten alt har blitt kansellert, har det vært greit å få med seg noen konkurranser. Oppladningen til løpet var langt fra optimal, med en virtuell utgave av London Marathon helgen før og en sesong hvor treningen har vært heller sparsommelig. Når mesterskapet ble arrangert såpass nærme som Skien, så ble det en selvfølge å stille. Distansen på seks kilometer er i utgangspunktet noe kort for det jeg foretrekker og er trent for, men det er jo alltid gøy å løpe konkurranser. Jeg hadde et realistisk mål om medalje og gjennomførte et jevnt løp. Må si meg fornøyd da jeg nådde målet om medalje, selv om jeg foretrekker å stå øverst på pallen. Jeg ble slått av samme mann i 2019, men var nærmere nå, så til neste år så er det vel på tide å komme seg først i mål!

Også Siren Amelia Seiler fra Kristiansand Løpeklubb leverte et sterkt NM og ble nummer åtte i kvinneklassen. Det er fem plasser bedre enn i fjor. Hun brukte 21,58 minutter. Karoline Grøvdal fra Tjalve vant suverent med 19,04 minutter.

