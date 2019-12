Randesund J18, bak fra venstre: Mina Gregersen, Anne Linn Eriksen, Ida Camilla Fosse, Thea Løyte, Martine Thorsen, Frida Kvernes, Tilde Gramstad og Hanne Byklum. Foran fra venstre: Silje Nilsen, Helene Isachsen, Linea Hovland og Camilla Hennig-Olsen. Hildegunn Byklum

Full Randesund-pott

Randesunds J18-lag i den nasjonale eliteserien vant begge sine kamper i helgas åpningsrunde.

Brukergenerert innhold

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

KRISTIANSAND: Lerøyserien ble kastet i gang lørdag i Sukkevannhallen da vi tok imot Larvik og Østsiden Fredrikstad. Vi visste lite om hva vi skulle møte, og fokuserte på å fortsette med spillet vi har utviklet de siste månedene. Larvik var et bra lag med noen veldig gode enkeltspillere. Guro Ramberg, som til daglig spiller fast på høyrekanten til Larvik i 1. divisjon, var fantastisk mot oss. Vi fikk stoppet henne ofte, men hun ga seg aldri og endte opp med ti scoringer.

Heldigvis klarte vi å finne løsningene offensivt gjennom hele kampen, og hadde mer eller mindre full kontroll. Vi ledet med seks mål en periode i 2. omgang, men lot Larvik komme innpå til uavgjort. Heldigvis hadde vi et ekstra gir på lager, og skrudde opp tempoet mot slutten av kampen. Det endte med seier 26–24.

Mot Østsiden møtte vi et lag med en uvanlig spillestil. Dette er et lag med tre ekstremt tekniske spillere. Disse tre klarte å skape mye kaos, og sto for det meste av angrepsspillet til Østsiden. Vi klarte her også å rykke ifra med fem-seks mål, men slapp dem inn i kampen. Heldigvis hadde vi evnen også her til å gire opp da det gjaldt, og vi dro ifra. Vi vant t27–24.

Felles for begge kampene er at vi spilte veldig fin etablert håndball. Etablert forsvar var svært bra i perioder, og baklengsmålene var preget av enkeltprestasjoner hos meget dyktige bakspillere hos Larvik og Østsiden. Guro Ramberg spiller som sagt fast for Larvik i 1. divisjon, og Lene Tveiten på Østsiden er toppscorer i 2. divisjon avdeling 3, så dette er svært talentfulle spilere. Etablert angrep fløt også mye bedre for oss, og vi er kjempegodt fornøyde med stadig framgang og fire oeng i Lerøyserien.

Publisert: Publisert 2. desember 2019 17:00