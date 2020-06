Naglestad forlater EIK

Fjorårets toppscorer Markus Naglestad har forlatt EIK og håper på spill i USA.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kristiansanderen Markus Naglestad (29) scoret i fjor 25 mål på 26 seriekamper i sin debutsesong for 2. divisjonslaget EIK Fotball, som ble nummer fire i serien. Foto: Egersunds IK Fotball

Brukergenerert innhold

Egersunds IK Fotball

– Det har ligget i kortene at Markus skulle dra til USA. Dette informerte han om kunne skje tidlig i vinter. At det likevel skjedde så brått, bare uker før seriestart var uheldig for vår del, men sånn er fotballen. Ting skjer fort og man må hele tiden tilpasse nye omstendigheter, sier EIK-trener Ojan Bijan.

– Selv om savnet for hans mange mål blir stor, er jeg sikker på at vi skal fremdeles stå frem som et robust lag i årets seriespill og vi har flere målscorere som kan bidra, sier Bijan.

– Vi ønsker Markus masse lykke til og setter vi setter pris på tiden vi fikk jobbe sammen, avslutter EIK-treneren.

EIK Fotball takker Markus Naglestad for innsatsen og ønsker ham lykke til videre i karrieren.

– Det er først og fremst av familiære årsaker turen går til USA. Men jeg håper å finne en klubb å spille for der om ikke lenge, sier Naglestad selv og utdyper:

– Det er fremdeles mye usikkerhet rundt ligaene på grunn av korona. Jeg har hatt en fantastisk tid i EIK. Det er veldig kjedelig at det ikke ble noen kamper i år, men jeg håper og tror at laget kommer til å bite godt ifra seg.

Les også:

Prisdryss til Naglestad