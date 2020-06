Endelig o-løp igjen!

Omsider er konkurransesesongen for løpslystne orienteringsløpere i gang.

Første års juniorløper Trygve Børte Nomeland gleder seg til resten av sesongen. Foto: Jan Blandkjenn

Ingvild Mulen

KRISTIANSAND: KOK arrangerte sist onsdag Sørlandskarusellen fra Sødal Terrasse. I varmt sommervær fikk løperne brynt seg på løyper i området Kalkheia.

God løpsform

Fabian Johannessen, KOK, var spent før årets første løp. 14-åringen har vært med på klubbtreningene i hele vinter, og fått forberedt seg godt. Han synes orientering er gøy og klemte til med et flott løp. Mye stiløping, stødig orientering, samt god løpsform ga Fabian en klar seier i klassen. Varmen merket han ikke så mye til. Han har planer om å løpe så mange løp som mulig fremover, og Hovedløpet i august blinker nok i det fjerne.

Fabian Johannessen har trent bra og viste god løpsform sist onsdag. Foto: Jan Blandkjenn

Spennende juniorløper

17-åringen Trygve Børte Nomeland er også glad for å kunne løpe o-løp igjen. Som førsteårs junior er det alltid spennende å se hvordan man ligger an. Trygve var blant de ti beste i sin aldersklasse i Norge i fjor, og det blir spennende å følge ham opp i juniorklassen. Trygve går på idrettslinja på KKG og hadde en 3000 meter test tidligere på dagen. Selve løpet ble «rotete», med et par relativt store bommer. Men han lover å komme sterkere tilbake, og gleder seg allerede til junior-NM til høsten. Den klassiske langdistansen er nok den han satser på å toppe formen til.

Ung arrangør

John Runde er en av klubbens unge, ivrige støttespillere. Som løpsleder sørget han for at smittevernreglene fra forbundet ble fulgt, og at de rundt 50 deltagerne på en trygg måte endelig fikk løpe o-løp igjen.

Løpsleder John Runde sørget for at NOFs smittevernregler ble fulgt. Foto: Jan Blandkjenn

Økende interesse

Koronaen har ikke tatt knekken på o-sporten. Snarere tvert imot. Sjelden har så mange benyttet seg av våre tilbud. Spesielt turorientering er blitt kjempepopulært. Det å gå/løpe i skogen – med familien - på jakt etter poster, har vært midt i blinken i disse tider.

Klubbene har i tillegg lagt ut løyper med poster, hvor man selv bestemmer starttidspunkt. Klippetenger/stemplingsenheter er tatt vekk, men mange har tracket, og lagt ut på nett både veivalg og tid. Dette har gjort at konkurransesugne o-løpere også har fått sammenlignet seg med andre.

KOK Sommercup

Gjennom sommeren arrangerer KOK o-løp hver tirsdag, også her er det ungdommene som tar ansvar og arrangerer. Disse løpene er populære både blant fastboende og o-løpere på ferie på Sørlandet. Første løp går av stabelen tirsdag 23. juni og neste løp er fra Auglandstjønn barnehage 30. juni.



