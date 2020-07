Nytt løypetilbud til turgjengerne

Nå kommer Oddersjaas løypegruppe med nok et tilbud til ivrige turgjengere, nemlig Undalsheia i Kuliaområdet.

Leder av løypegruppa i Oddersjaa, Arne Hallvard Holte, ved varden på Undalsheia Foto: Privat

Ole Dag Myhrstad, Oddersjaa SSK

Det har vært usedvanlig mye trafikk i all verdens turløyper til nå i år. Det håper vi også blir tilfellet for Undalsheia i Kuliaområdet. Løypa går fra parkeringsplassen (gps 58,19535°N 7,88223°Ø) ved Aurebekk der Hovedturløypa kommer opp til Kuliaveien. Her er det greit å sette fra sykkelen, ev. bilen. Dersom du ikke har turkartet med deg, tar du et bilde av karttavla som finner like ved parkeringsplassen.

Gå sørover på Hovedturløypa et par hundre meter og ta til høyre i første stikryss. Deretter følger blå merking i nyslått løype helt opp til det flotte fjellpartiet som heter Undalsheia. Her er det flott utsikt i alle retninger. Ta med kikkert og niste og bruk litt tid på å finne ut hva du ser. Havet ligger langt der ute, og mot vest og nord ser du Hesteheia og Vennesla.

Arne Hallvard Holte rydder vekk kratt og grass på vei opp mot Undalsheia. Foto: Privat

Du kan gå samme vei tilbake, da har du fått en tur på fire kilometer, men du kan fortsette sørover og vil etter hvert komme ned til Kulia og grusveien til Bergstøl. Følg blåmerkene hele veien. Vel nede på veien må du gå et par hundre meter mot Bergstøl der Oddersjaas klubbhytte sto i mange tiår. Hytta er borte, men turterrenget består.

Ta fram mobilen og ta en kikk på kartet, for nå skal du gå den rødmerkede Hovedturløypa helt tilbake til start. Du går over Svinemyra, passerer Det lange holet og ser snart idylliske Aurebekkvannet på høyre side. Da har du bare en liten kilometer igjen til sykkelen (eller bilen). Total løypelengde er sju-åtte kilometer.

Oddersjaas løyperyddere ønsker deg god tur!

