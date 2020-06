Udø Pedersen raskest i tradisjonsrikt sørlandsløp

Erik Udø Pedersen vant den lange distansen i den 44. utgaven av Konsmo-Helle rundt.

Mandalitten Erik Udø Pedersen på vei nedover riksvei 460. Foto: Ivar Gogstad

MANDAL: Siste søndag i juni går det tradisjonsrike løpet Konsmo-Helle rundt, så også i år. Arrangøren håper hvert år at de skal få like mange deltakere som antall år har blitt arrangert, men det ble den «vanlige» mengden med deltakere, i år ble det 28. Disse fordelte seg henholdsvis med 12 på kort distanse og 16 på den lange.

I år var begge distanser ca. 200 meter kortere da det hadde skjedd noe gravearbeid i løypa, og forhåpentligvis vil løypene være i full lengde til neste år.

Startskuddet går. Foto: Ivar Gogstad

Beste herre i den korte løypa ble Marcus Frandsen, MHI, med tiden 15.49 og beste dame ble Maren Sund Jensen, Sandnes IL, med tiden 21.52. I den lange løypa ble ikke uventet Erik Udø Pedersen, Ull/Kisa, best med imponerende 27.31, og her ble beste dame Grete Rugland, Konsmo IL, med tiden 40.25. Vera Nystad fra Søgne imponerte med sine 74 år og tiden 48.18, og hun gleder seg til å fylle 75 år, for da blir hun yngst i klassen sin.

Foto: Ivar Gogstad

Grunnet korona ble det informert om ny startprosedyre, hvor de startende måtte stå med én meters mellomrom i flere ledd etter hverandre, noe løperne tok med et bredt smil før de la i vei ut fra stadion og etterpå løp sørover på riksvei 460.

Nå er det bare å legge seg i trening til neste års løp som blir siste søndag i juni i 2021.



Marcus Frandsen i fint driv på riksvei 460 Foto: Ivar Gogstad

Resultater

Kort løype (ca. 5000 m.)

Marcus Frandsen001MHI15.49

Sina Georgsen027Ma-Pa kl. 32.43

Sunne Georgsen026Ma-Pa kl. 32.45

Susanne Hobberstad028Hjemmekl. 27.28

Kamilla Hodne029MHI Håndb. 22.06

Maren Sund Jensen på vei mot mål. Foto: Ivar Gogstad

Maren Sund Jensen020Sandnes IL21.52

Odd Nordstrøm315Konsmo Il31.15

Karna Leftdal Strisland017Konsmo IL33.10

Øystein Wergeland019Sandnes IL16.33

Cerine Ågedal016Konsmo IL33.08

Helene Ågedal014Konsmo IL33.02

Mariell Ågedal018Konsmo IL27.37

Lang løype (ca. 9300 m.)

Gutter Junior

1. Martin Ukkelberg Sløgedal216MIL32.08

2. Marius Johansen21540.28

Jenter Junior

1. Hanna Hæåk233Konsmo IL42.47

Menn aktive 23–34

1. Erik Udø Pedersen208Ull/Kisa27.31

2. Jonas Njerve211Lok. Oslo33.37

3. Knut Erik Johannesen219MHI33.44

4. Dani Johannessen22442.37

Damer vet. 35–39

1. Trine Georgsen231Nærbø47.30

Menn vet. 40–44

1. Kris Georgsen232Nærbø47.30

Grete Rugland gir alt før mål. Foto: Ivar Gogstad

Damer vet. 40–44

1. Grete Rugland228Konsmo IL40.25

Menn vet. 45–49

1. Yngve Abrahamsen218Vigmostad IL 38.23

Menn vet. 50–54

1. Frode Hodne234Equinor BIL37.38

Menn vet. 60–64

1. Arne Stensland222Åseral47.38

Menn vet. 65–69

1. Arne Pedersen203Revmatiker50.06

2. Kristen Bue230MIL52.26

Vera Nystad på de siste meterne til mål. Foto: Ivar Gogstad

Damer vet. 70+

1. Vera Nystad210Søgne IL48.18