To unge taekwondo-utøvere klare til kamp i Håneshallen sist helg. Geir Egil Nessa/Gerth Scerri

Taekwondo-stevne i Håneshallen for små og store

50 små og store deltakere fra seks klubber utfoldet seg da Lauvåsen IF arrangerte klubbmesterskap i taekwondo.

Dragoslav Jerkovic, Lauvåsen IF

For mindre enn 2 timer siden

KRISTIANSAND: Klubbmesterskapet i Håneshallen samlet 30 barn fra 4 til 12 år og 20 ungdommer/voksne fra 13 til 62 år.

Eldstemann som deltok imponerte alle dommerne stort. Han heter Åge Henriksen er 62 år og et fyrverkeri av en mann. Han konkurrerte i følgende kategorier: singel-kata, par-kata, lag-kata og kamp.

Tett samarbeid med andre klubber

Et tett samarbeid mellom klubbene på Sørlandet er viktig og nøkkelen til gode klubbmesterskap framover. Målet er å ha fire slike arrangementer i året. Det er lavterskel stevner og en flott arena for alle å teste ut konkurransedelen innen kampsport.

Geir Egil Nessa/Gerth Scerri

Følgende klubber var representert:

* Lauvåsen IF Taekwondo

* Lillesand Taekwondo Klubb

* Evje Taekwondo Klubb

* Grimstad Kampsportsenter

* Brumunddal Taekwondo Klubb

* Sangrok Taekwondo Kristiansand

Geir Egil Nessa/Gerth Scerri

Mens de voksne måtte jobbe en del for sine medaljer, fikk selvfølgelig alle barn som deltok hver sin medalje. For barn står lek, mestring og idrettsglede øverst på listen. Det er kun en brøkdel av idrettsutøvere som blir toppidrettsutøvere her til lands. Vår oppgave er ikke å skape toppidrettsutøvere og heller ikke skape en forventning om at de skal bli en medaljegrossist en dag.

Mer lek, mindre alvor

Vår oppgave som voksne, foreldre, trenere og aktivitetsledere er heller å få barn og ungdom til like det å være aktiv, innen hvilken som helst idrett. Vi heier på barna uansett hva de selv velger og gir de ros for alt det de får til. Dersom de en dag bestemmer seg for å satse på en spesifikk idrett, skal vi også være der for dem, slik at de blir den beste versjonen av seg selv i det de satser på. Videre skal vi fungere som tilrettelegger slik at flest mulig idrett og annen aktivitet er lokal, trygg og holder så lavt prisnivå som mulig slik at ALLE har mulighet til å delta.

Geir Egil Nessa/Gerth Scerri

Nytt lokale

Taekwondo har vokst seg stor de siste årene og ny kampsportgrein ble opprettet i Lauvåsen IF denne våren, nemlig Lauvåsen IF Ving Tsun. Med dette økte det behov for større treningsarena og det resulterte i et flott lokale på Hånes. Ved hjelp av mange dugnader, en del sponsorer, en ivrig og flott eier har Lauvåsen IF nå fine tilpassede lokaler for kampsport.

Geir Egil Nessa/Gerth Scerri

Det er ikke bare kampsport som bruker de nye lokalene. Den minste dansegruppa vår er ivrige brukere av disse lokalene hver mandag kl. 17.00-18.00 der ei lokal jente har tatt på seg ansvar for å lære jentene grunnleggende dansetrinn innen jazzdans.

Geir Egil Nessa/Gerth Scerri

Fakta Fakta Lauvåsen IF Stiftet i april 2015. Foreningen tilbyr blant annet volleyball, basketball, taekwondo, ving tsun, dans, ballgruppe, lavterskel aktivitet for voksne og aktivitet for de aller minste. Lauvåsen IF ønsker å tilby en bredde av idretter og aktiviteter til store og små. Alle skal kunne være med på noe og alle som bor i nærområdet er hjertelig velkommen til å være med. Lauvåsen vil, når alt er ferdig, bli en bydel med mellom 4000 og 5000 innbyggere.

Fakta Fakta taekwondo Taekwondo er den største aktivitetsgruppa til Lauvåsen IF og består av barn, unge og voksne i alle aldre. De fleste av medlemmene er under 13 år. Lauvåsen IF Taekwondo ble stiftet september 2016 og har hatt en flott vekst av medlemmer fra første treningsdag. Klubben har faste treninger hver uke for alle mellom 5 og 99 år. Vi gjennomfører graderinger to ganger i året (sommer og vinter) og har treningssamlinger for utøverne flere ganger i året.