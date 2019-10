Liggende foran fra venstre: Sofie Rose Moland (drikkende) og keeper Regine Hanch. Foran fra venstre: Anne Gundersen, Celina Frøyna, Marte Gundersen, Malene Oland Haugen, Rebekka Ausland, Caroline Homme, Mathilde Oveland, Ida Eline Dalen og Therese Tungesvik. Bak fra venstre: Halfdan Jensen, Hedda Terkelsen, Mona Gundersen (de to sistnevnte er kun J17-spillere), Kaia Wilson, Maria Braathen, Amalie Olsen, Sandra Finsrud, Emma Lia Pabst, Mari Fone, Anne Hilde Andersen, Nora Odden, Gunvor Gundersen, Ida Elise Olsen, Sanna Næssen, Lars Inge Holte og Terje Frøyna Privat

Sørfjell/Risør vant KM-tittel

Her ser du årets kretsmester i 3. divisjon damer.

Lars Inge Holte

IL Sørfjell mobiliserte før sesongen 2019 for å skape et godt jenter 17-lag. Målet var å bli Agders beste, men enda viktigere var det å utvikle spillere som kan ta steget videre til et høyest mulig nivå. Samtidig var det viktig å gi et tilbud til de spillerne som var blitt for gamle (født i 2001 og 2000) til å spille jenter 17. Det ble derfor innledet et samarbeid med Risør om et felles damelag.

Dette samarbeidet har fungert godt og totalt sett har 25 spillere bidratt i sesongen 2019. I vårsesongen var det 12 lag som spilte enkel serie hvor de seks beste skulle spille i 3.divisjon på høsten mens de seks nederste skulle spille i 4. divisjon. Sørfjell/Risør kvalifiserte seg for 3. divisjon ved å komme på 6. plass etter en dramatisk og spennende kamp mot Gimletroll 2 hvor vi vant 3-2.

Høstsesongen i 3. divisjon har bestått av seks lag hvor vi har spilt dobbel serie. Det startet med 2-5-tap mot Lyngdal men deretter har det vært et eventyr. På 10 kamper har vi fått 22 poeng (sju seire, en uavgjort og to tap). Det har blitt ganske hard kampbelastning på mange som har spilt både på J17 og damelaget, men det har jentene vokst veldig på.

Godt miljø, innsatsvilje og gode fotballferdigheter er ingrediensene som har gjort at Sørfjell / Risør har blitt seriemestre og er klare for opprykk til 2. divisjon.

Publisert 24. oktober 2019 19:26