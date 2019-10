Bjørn Steine kusker søndag traveren van der Meulen, som er Ingvar Ludvigsens banker i søndagens travløp på Sørlandets Travpark. Hesteguiden.com

Travtips Sørlandets Travpark 6. 10. 19

Omgangens sikreste holdepunkt er i V65-4 der jeg singelstreker van der Meulen og kusketalentet Bjørn Steine.

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

Hesten vant enkelt sist og uten galopp er det snakk om en ganske så stor vinnersjanse. Banker.

V65-1 1609 Autostart. Start 18.15

1 Valle Tiril D Dal Kan speede fort med rett løp. B 2 Myhreng Brage L Kol Rask. Har et fint løp denne gangen. B 3 Høvding Jaros Ø Tjo Kommer ut etter pause. C 4 Balder Mollyn K Øde Har fin fart og liker distansen, A 5 Tojo Prinsen C Eng Premie som gjelder. C 6 Tripsson Ø.K. C Ant Fast for lenge sist. B 7 Ask Eld E Høi Har bra toppnivå. B 8 Finnskog Fokus H Tve Kommer ut etter pause. C

Balder Mollyn-Myhreng Brage-Ask Eld Tripsson Ø.K.

4 Balder Mollyn blir mitt knepne førstevalg i dette sprintløpet. Har et fint løp på papiret og kommer han seg foran, er seierssjansen stor. 2 Myhreng Brage sitter på nøkkelen. Han er lynrask og om kusken velger så kan han lede fryktelig lenge. 6 Tripsson Ø.K. er i bunn og grunn en traver med ganske så fin kapasitet, men har slitt med å finne formen. Litt forbedret sist og har favorittene en dårlig dag, kan han overraske.

V65-2 2140 autostart. Start 18.35

1 Julia Early K Wåg Får en premie fra dette sporet. C 2 N.Y. Play My Ace V Tjo Hatt lang pause. C 3 Carmen Division L Kol Bra i sin siste start. Hatt litt pause. B 4 Golden Dooleys G Mik Gikk ok sist. Billigere nå. B 5 Always A Star F Ham Fin form. Favoritt. A 6 Gringo Boko Ø Tjo Hatt pause. B 7 Alcantara Beech E Høi Fungerte dårlig sist. B

Always A Star-Golden Dooleys Carmen Division Outs: Gringo Boko

5 Always A Star gikk et knall løp sist på Momarken. En tidlig galopp og et stort terrengtap hindret ikke en fin avslutning og en flott tredjeplass. Hatt en liten pause, men i denne gjengen har han en fin sjanse. 4 Golden Dooleys gikk bra sist i tøffere lag enn dette. Gardering. 6 Gringo Boko holder usikker form, men man vet jo om hans fine kapasitet.

V65-3 2140 autostart. Start 18.55

1 Sjarmørviktor A Ber Forbedret i ny regi sist. C 2 Eilert J Gau Gikk et fint løp sist. C 3 Waxen Ø Tjo Beste hesten. A 4 Vik Jet K Øde Kan litt på sitt beste. C 5 Lille Senumsprinsen V Tjo I fin form. Trippelsjanse. C 6 Torden Prinsen M Fin Rekordforbedret seg sist. C 7 Bjønnum Baus P Kal Skuffet sist. Kan mye bedre. B 8 Tintin E Høi Bra, men usikker form etter pause. B 9 Tangen Frikk G Mik Mye galopp, men har kapasitet. B

Waxen-Tangen Frikk-Bjønnum Baus Outs: Tintin

3 Waxen har startet en ny seiersrekke. Var knallgod sist, der han dundret fra konkurrentene til en enkel seier. Kan være litt skakk på den siste svingen, men om han klarer å få noen lengders ledelse, kan dette bli nok en triumf. 9 Tangen Frikk er en vanskelig type og han galopperer i repriser. Har Mikkelsen funnet ut av ham, er han god nok til å kjempe om seieren. 8 Tintin kommer ut etter pause. Er rask og skaffer seg nok en fin posisjon. Gardering.

V65-4 2140 volte til v/7. Start 19.15

1 Wind Of Change T.J. V Tjo Tøft ute sist. C 2 Johnny English E Sun Premie som gjelder. C 3 Echo Tell M Fin Kommer ut etter lang pause. C 4 Order By Post Ø Tjo Litt fast sist. B 5 Super Rolling L Kol Ok sist. B 6 van der Meulen B Ste Beste hesten. Stor sjanse. A 7 Louis d'Estino A And Har kapasitet, men formen? C 8 Pay Me Laday O Gje Premiesjanse. C 9 Jocose Boy G Mik To løp i kroppen. C 10 Special Edition D Dal Mye galopp. C 11 Gambler E Høi Svak sist. Bra gangene før. C

van der Meulen-Order By Post-Gambler Outs: Super Rolling

Jeg tar en sjanse og lanserer 6 van der Maulen som min hovedbanker på søndag. Dette er en traver med skyhøy kapasitet i dette grunnlaget og han møter for sin del en meget enkel gjeng. Kom ut sist etter en liten pause og vant enkelt. Fungerer han som han skal og holder han seg unna galopp, skal han ikke tape et slikt løp. Banker.

V65-5 2140 autostart. Start 19.35

1 Gompens Hønk J Eri Knallgod sist til enkel seier. B 2 Vimse Sindre T Vat Litt bedre enn raden. C 3 Karl Gustav Ø.K. G Mik Er i bra form. B 4 Land Maria O Gje Ok sist etter galopp. C 5 Lykkje Cornelius J Gau Bra traver i grunnlaget. B 6 Lille Odin L Tha Er med i trippelkampen. C 7 Holen Storm D Dal Kjemper i toppen igjen. B 8 Tangen Trym L Kol Har fin grunnkapasitet. C 9 Etne Spretten Ø Tjo Meget bra traver i grunnlaget. A 10 Trons Vilje K Øde Hatt veldig lang pause. B

Etne Spretten-Karl Gustav Ø.K.-Lykkje Cornelius Outs: Trons Vilje

9 Etne Spretten er som han er og går litt i rykk og napp. Ble tredje i et V75-løp her på Sørlandets Travpark sist og får et pluss for den innsatsen. 3 Karl Gustav Ø.K. fortjener snart en seier. Gjør ofte grovjobben selv og med litt klaff kan han overraske. 10 Trons Vilje har ikke startet siden november i fjor og er derfor vond å vurdere. Outsider. 5 Lykkje Cornelius må man ikke glemme. Han har bra kapasitet og er aktuell i seierskampen.

V65-6 1609 autostart. Start 19.55

1 Cromwells Shadow Ø Tjo Møter gode hester. C 2 Annie's Boy E Høi Skuffet sist. Kan mye bedre. B 3 Ursula Horse D Dal Leder trolig lenge. A 4 Skylander Hill P Kal Bra sist mot gode hester. B 5 Mymanyyouare C Ant Et løp i kroppen. B 6 Syoss G Mik Holder fin form. B 7 I Am The Tiger R Wii Knallform. Distansen et minus. B 8 Jacuzzi O. B Ste Premie som gjelder. C 9 Rapide Frecel F Ham Fint spor. Kan hente mange tilslutt. B 10 Bolt Action L Kol Premie som gjelder. C

Ursula Horse-I Am The Tiger-Syoss Outs: Annie`s Boy

3 Ursula Horse star I et glimrende spor og det satses nok mot tet. Kommer hun seg dit uten for mye kjøring, leder hun lenge. 7 I Am The Tiger er en meget bra hest i grunnlaget, men sprint er nok ikke han beste distanse. Tåler å gjøre grovjobben selv og med tempo i løpet så stiger sjansene. 2 Annie`s Boy har et meget høyt toppnivå, men skuffet sist. Nå er han tilbake i løpsbanen og da er han garantert fit for fight. 6 Syoss viste sist at formen er tilbake. Han kjempet hele veien og måtte gi tapt i det siste steget mot kanonen Outstanding O. Vondt å komme seg til tet denne gangen, men han har tidligere vist at han er like god med ryggløp.



Lite V65-forslag

V65-1: 4–2

V65-2: 5-4-6-3-7

V65-3: 3 Waxen

V65-4: 6 van der Meulen

V65-5: 9-3-10-5

V65-6: 3-7-2-6

160 kroner

Stort V65-forslag

V65-forslag

V65-1: 4-2-6-7

V65-2: 5-4-6-3-7

V65-3: 3-9-8-6

V65-4: 6 van der Meulen

V65-5: 9-3-10-5

V65-6: 3-7-2-6-9-5

1920 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Rune Stensland