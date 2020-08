Feiret 25 år som tippelag

Drøyt et kvart århundre etter at Keine Ahnung ble etablert, lever tippelaget videre i beste velgående.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tippelaget Keine Ahnung feiret sist helg sitt 25-årsjubileum på Flekkerøy. Bak fra venstre: Frode Fugelsnes (kupongansvarlig. Er lærer og bor i Grimstad), Tor Heldal (arrangementsansvarlig 1. Er lærer og bor i Grimstad) og Torkild Veraas (generalsekretær. Er spillerutvikler i NFF Nordland og bor i Bodø). Foran fra venstre: Tommy Røyland (økonomisjef. Er lærer og bor i Skudeneshavn), Odd Inge Aabel (sekretær. Er rådgiver på Søm, bor i Vennesla), Stig Lindland (utstyrsansvarlig. Jobber i Skanska, bor i Mandal) og Bård Georg Karlsen (arrangementsansvarlig 2. Er lærer i Vågsbygd. Bor på Flekkerøy). Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Torkild Veraas Tippelaget Keine Ahnung

Keine Ahnung ble satt sammen av sju idrett grunnfag-studenter ved Høgskolen i Agder årgang 1994/95. Tippelaget ble etter hvert et fast innslag hver onsdag kl. 12 i kantina i Kongsgård Allè det året, og skulle bli sagnomsust med egne drakter og interne regler og normer. Som alle sagnomsuste ting ble også Keine Ahnung latterliggjort i sin spede begynnelse, men ettertida har bevist at det var et lag som både tålte uglebeskuing og tidas tann.

Fra julebordet i 1994 (slik sitter vi også på møtene den dag i dag). Fra venstre: Bård, Stig, Odd Inge, Torkild, Tommy, Tor og Frode. Foto: Privat

For at tippingen og møtene skulle foregå knirkefritt, ble det opprettet en del regler og forordninger, som ethvert tippelag med respekt for seg selv bør ha.

Staute statutter

Statuttene for tippemøtene i Keine Ahnung lød som følger (det måtte være på rim fordi det er lettere å huske, og kan selvsagt adopteres av andre tippelag som ønsker suksess):

§1 Ikke mat på fat.

§2 Sju medlemmer, er ideeller.

§3 Bruk tillaget skjorte – ikke vær borte.

§4 Ikke noe lobbyvirksomhet – vær konkret.

§5 Heller tipp uavgjort og borte, enn H B og vorte (vorte er i denne sammenheng at kampen kunne ende med uavgjort, og da satt man med skjegget i postkassa.)

§6 Tipping og kvinne – da kan man ikke vinne. (Denne må forklares med at man til stadighet under tippemøtene ble kontaktet av kvinner som ønsket kontakt med tippelagsmedlemmene, og da ble medlemmene forstyrret/ukonsentrert av dette. Det har selvsagt ingenting å gjøre med kvinners tipping, som ofte er bedre enn menns. I ettertid ville vi nok formulert denne annerledes.)

Utenfor HiA, Kongsgård Allé i 1994 i forbindelse med julebordet. Bak fra venstre: Tommy, Stig, Odd Inge og Bård. Foran fra venstre: Frode, Tor og Torkild. Foto: Privat

Formålsparagrafen vår var like enkel som den var god. Den var selvsagt skrevet på så god nynorsk som mulig, dog ikke perfekt ser vi i ettertid:

«Verksemda i Tippelaget Keine Ahnung skal ta sikte på å utvekle og fremje den profesjonelle tippinga basert på ærlegdom, sjølvstendig tenkning, samarbeid, kollektiv tenkning og røynsle basert på dei jevne statuttene (se over) og reglene jevne av FITA (Federacion International Tipping Associacion).»

Skjorteregler

Det var også viktig at den pene skjorta ble benyttet og behandlet rett, og dermed måtte også et skjortereglement på plass. Her er Keine Ahnungs skjorteregler anno 1994, som fungerer den dag i dag:

1. Skjorte må ikke bli borte.

2. Skjorte må ha kontakt med brystvorte.

3. Skjorte skal kun benyttes på møte, og ikke pådras under stevnemøte.

4. Den nye skjorta må være ren og pen.

Kronerulling for Start. Artikkel i Fædrelandsvennen fra november 1994. Foto: Privat

I sin spede begynnelse var hovedformålet med tippelaget å tjene inn egenandelen til et skikurs i Østerrike, og en studietur til fotballens Mekka; England. Likevel ble det vedtatt i statuttene at ti prosent av overskuddet skulle tilfalle handikapidretten.

Dette er ikke eneste samfunnsnyttige innsats laget har gjort. Høsten 1994 var det kronerulling for Start, og da bidro vi med 200 kroner (mye for datidas studenter), og utfordret Bjøro, Aril Edvardsen og dama til Espen Skistad.

På fjellets topp i Østerrike. Fra venstre: Odd Inge, Tommy, Torkild, Stig (hadde glemt skjorte og måtte stå barbrystet som straff), Bård og Frode. Tor skulle få sin førstefødte og måtte bli hjemme. Foto: Privat

Det bød selvsagt på utfordringer å fortsette tippingen etter studietida. Medlemmene ble spredd både geografisk og jobbmessig. Derfor har vi forsøkt med ulike kommunikasjonsmidler å oppretholde tradisjonen. Hvert år har vi hatt årsmøte et sted på Sørlandet, hvor medlemmene av tippelaget har møttes, og gjerne tevlet i ulike idrettsgreiner, mimret, og selvsagt tippet.

Egen avis

I en periode på tre år rundt tusenårsskiftet, før Internett var kommet skikkelig i gang, og medlemmene var spredd fra Hammerfest til Mandal, ble det utgitt ei lita avis med navnet KA-Vennen. Her gikk det på rundgang hvem som hadde ansvaret både for avisas innhold og tippinga den uka. I seinere tid har sms og Internett blitt benyttet for å gjennomføre tippingen.

Odd Inge viser frem et ekte klenodium: Jakka til idrett grunfag ved HiA 94/95. Foto: Privat

I år var alle sju medlemmer samlet på idylliske Flekkerøy for å feire 25-årsjubileet, hvor ett av medlemmene, Bård Georg Karlsen, har sitt tilholdssted. Her startet vi med å dele laget i to tradisjonelle fraksjoner. Presisjonssparking av ball var første øvelse. Andre øvelse var beachvolleyball, og da det sto 1-1 etter disse to øvelsene, måtte det hele avgjøres med fiskekonkurranse. Her viste det seg at Generalsekretæren i tippelaget, Torkild Veraas, som er nordfra og dermed også storfisker, slo knockout på sine konkurrenter og fikk både fisk først, og flest fisk. Fraksjonen hans gikk dermed av med seieren. Det ble også tid til en flott sightseeing rundt den vakre øya.

Vi satser friskt på 25 nye år og målet er å oppleve cupfinale med Start og en toppkamp på Brentfords nye stadion i London.