Medaljefabrikken Otra IL

I fjorårets tok Otra-utøverne hele 19 medaljer i UM og junior-NM. Under UM i friidrett innendørs i Bærum i helga fulgte de opp med fem medaljer.

Fra venstre: Unni Tveitå, Emelia Tveitå, Aanund Tveitå, Anette Tveitå og Mathias Bredesen. Unni og Ånund er søsken, og de er henholdsvis kusine og fetter til søskenparet Emelia og Anette. Foto: Privat

Tony Halsall Otra IL

BÆRUM: Mathias Bredesen var debutant i innendørsmesterskapet. Han fornektet seg imidlertid ikke. Mathias gikk inn mot dette mesterskapet med forhåpninger om medalje på 60 m i G17 år. Han var tross alt rangert som nummer tre i forkant. Det var imidlertid tett som hagl med løpere omtrent på hans nivå. Persen var 7,27 og det var 9 løpere mellom 7,26 og 7,30. Han kunne fort havne utenfor hele finalen. Han måtte dermed gi alt i forsøket. Det gjorde han til gagns. Tiden ble 7,21, pers, og beste tid av alle i forsøket! I finalen kapret han sølvet med 7,26. Det var 2/100 sekunder og ca. 20 centimeter bak vinneren.

Solid bestenotering

Søndagen var det klart for 200 meter. Her måtte han være glad bare han gikk til finalen. Nok et maksløp måtte til. Det ble kjempepers med 22,72 sekunder i forsøket og det var delt bestetid i forsøkene. I finalen tangerte han denne tiden, noe som holdt til sølv. Den gamle persen var 23,09 og han utbrøt etter forsøket at i dag ble han ikke stiv. Slik er det å være i form. To sølvmedaljer i sitt første UM innendørs lar seg absolutt høre!

Pallen fra venstre på 200 meter: Mathias Bredesen fra Otra IL, Magnus Reigstad fra Osterøy og Thomas Løseth fra Gneist. Foto: Privat

Flere medaljer

Aanund Tveitå tok gullet i lengde med 6,98 m i 17-årsklassen. Medaljegrossisten Emelia Tveitå oppnådde en sølvmedalje i kule med 12.21 m. Hun satser mest mot diskos og spyd, men rasker gjerne med seg en medalje også i kule innendørs. Søsteren Anette Tveitå var ikke stort dårligere og fikk bronse med ny pers 10,72 m i 16-årsklassen. Hun fikk opp støtet i aller siste omgang og avanserte dermed. Bronsemedaljen glapp dessverre for Unni Tveitå (17) i siste kuleomgang med én fattig centimeter. Forskjellen på suksess og nederlag er ofte liten og også til en viss grad tilfeldig. Det er dette som gjør idretten så spennende!

