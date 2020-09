Idrettsgalla Sør 2020 er avlyst

På grunn av covid-19-situasjonen er høstens idrettsgalla avlyst.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

John Humborstad (t.v.) ble på Idrettsgalla Sør i fjor tildelt «bedriftsidrettens hederspris» for sin innsats for Terrengkarusellen gjennom 30 år. Prisutdeler var fylkesordfører Arne Thomassen. Foto: Åge Harald Drangsholt

Brukergenerert innhold

Ann Kristin Bruce, Agder Idrettskrets

Bakgrunnen for at vi har bestemt oss for å avlyse høstens årvisse idrettsgalla er at vi ikke anser det som sannsynlig at regjeringen vil øke antallet tillatte personer på arrangementer fra dagens antall på 200. Dermed vil det ikke svare seg økonomisk for oss å gjennomføre et så stort arrangement.

Et annet moment er at det har vært svært begrenset med idrettsaktivitet siden mars.

Vi beklager dette, men håper at vi er tilbake for fullt i 2021.