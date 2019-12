Eirik Heddeland Martens (t.v.) og Tor Åmdal, henholdsvis nestleder og leder i Kristiansand Orienteringsklubb (KOK). Foto: Finn Aasheim

65.000 kroner til KOK

Kristiansand Orienteringsklubb er tildelt 65.000 kroner til prosjektet «Stolpejakten».

Ingvild Mulen Kristiansand Orienteringsklubb

Gleden var stor da vi fikk denne summen fra Gjensidigestiftelsen. I søknaden vår har vi beskrevet prosjektet slik:

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker å starte opp et nytt tiltak – Stolpejakten. Stolpejakten går ut på å finne stolper (eller poster) som er satt ut i et område/nærmiljø. Stolpejakten kan beskrives som en moderne og «urban» utgave av den tradisjonelle turorienteringen, eller som skattejakt. Formålet er å få folk ut på tur.

Stolpene markeres på et kart. Kartet skal finnes både som et fysisk kart (som distribueres/kan skrives ut) og som en elektronisk versjon integrert i en app. Stolpene markeres med ulik vanskelighetsgrad vha. fargekoder. Deltakerne kan registrere postene de har vært på via app, nettportal eller manuelt på kartet. Det er et gratistilbud. Tilbudet retter seg mot ulike aldersgrupper og ferdighetsnivåer.

Publisert: Publisert 17. desember 2019 13:11

