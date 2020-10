Strålte etter NM-gullet

Etter en lang konkurransepause var det ekstra deilig å vinne NM-gull i dart sammen med min bestevenninne.

Ramona Eriksen (t.h.) fra Grimstad spiller for Kristiansand-klubben Willhelm Tell Dart Club. Her er hun sammen med bestevenninna Iselin Hauen fra Porsgunn-klubben X’n Dartklubb, som hun vant NM i dobbel med sist helg. Foto: Norges Dartforbund

UTØVERBLOGG: Koronasituasjonen har gjort det krevende for mange dartspillere å forberede seg både mentalt og fysisk i sporten vår. I mars ble dartklubbene og pubene stengt, noe som gjorde at alle måtte holde seg for seg selv og ikke lenger kunne møtes og trene effektivt mot hverandre i forberedelse til NM.

Nye regler ble satt i gang, så når vi etter hvert fikk lov til å spille klubbkvelder, kjente alle til disse endringene. Vi må holde en meter avstand, som vil si at vi måtte bruke annenhver spillebane, vi får ikke ta på andres piler og vi må sprite hender og tastaturet som vi bruker til å dømme kampene våre på for hver kamp som er spilt. Dette er noe jeg tror alle har respektert og opprettholdt, noe som har gjort at vi noen måneder etterpå fikk reise til de forskjellige klubbene og trene. Så hver mandag i Prommens piler i Risør, tirsdag i Arendal Dart Club og onsdag i min egen Willhelm Tell Dart Club i Kristiansand har vi vært på klubbkveld for å få så god matchtrening som mulig.

Var ekstremt nervøs

Helga 2.-4. oktober var helga vi alle hadde trent mot og ventet på. «Prøven» som ville avgjøre om vi kan ha flere turneringer videre. Fredag var det dobbel hvor jeg spilte med min bestevenninne Iselin Hauen fra X’n Dartklubb i Porsgrunn. Den dagen kunne rett å slett ikke gått bedre! Vi kom hjem med vårt første NM-gull sammen i dobbel. Det var en ubeskrivelig deilig følelse, spesielt siden dette er en turnering jeg har vært ekstremt nervøs for. Om jeg kan få si det selv, så var det en vel fortjent seier!

En seiersklem etter at NM-gullet i dobbel var sikret. Foto: Norges Dartforbund

Lørdag var det NM lag hvor jeg spilte sammen med Willhelm Tell-gutta Walter Olav Lau, Svein Arne «Hjelmis» Hjelmeland og Jan Martin Robertsen. Vi gjorde det bra og er fornøyd med at vi kom oss til kvartfinalen. Det var virkelig en gøy opplevelse å spille med dem, og ikke minst å få oppleve den type lagånd og motivasjon de ga meg hele helgen. De fikk meg til å tro på meg selv, og det er akkurat sånn man ønsker å ha det i et lag og en klubb.

Søndag var det singel, og der fikk jeg dessverre ingen medalje. Jeg tapte jeg min andre kamp mot Tamara Schuur som gjorde det veldig bra og fikk sølv i NM.

Strenge regler

Det var strenge regler i dette mesterskapet. Man fikk ikke oppholde seg i spillelokalet med mindre man spilte eller dømte en kamp. Maksimalt fem personer var tillatt per hotellrom, og det var ikke lov til å kjøpe middag på hotellet. Skulle man ha drikke i løpet av dagen, måtte det bestilles og leveres av ansatte til en fast plass. Man måtte drikke på hotellrommet, siden det ikke var tillatt med vann inni spillelokalet grunnet fare for dråpesmitte. Hver klubb måtte ta med sin egen dartskive, slik at utøverne kunne varme opp før neste kamp inne på sitt eget hotellrom.

Jeg synes at Norges Dartforbund har gjort en formidabel jobb for å få dette til, og at utøverne har respektert de nye reglene. Så nå håper vi alle på nye turneringer!