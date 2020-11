Sørlendinger på turnlandslaget

Denne gjengen fikk nylig en gledelig landslagsbeskjed.

Fra venstre: Nicolai Moland, Vilde Føreland, Kareen Alon, Hanne Sødal, Camilla Brandsvoll Karlsen, Anna Landrud og Fredrik Beckstrøm. Alle er fra Kristiansands Turnforening, med unntak av Beckstrøm, som er fra Grimstad Turnforening. Foto: Privat

Andreas Moland Kristiansands Turnforening

KRISTIANSAND: Anna Landrud, Hanne Sødal og Camilla Brandsvoll Karlsen er med på seniorlandslagets netto b-uttak, mens Kareen Alon, Vilde Føreland og Nicolai Moland er med på juniorlandslagets netto b-uttak. De skal sammen med undertegnede (Kristiansands Turnforenings hovedtrener, som også er assisterende trener på jentenes juniorlandslag) reise til EM i Danmark i april 2021.

Som hovedtrener er jeg veldig fornøyd med innsatsen og treningsiveren til gymnastene. De viser en glede og lidenskap for sporten som er utrolig gøy å se. For juniorgymnastene er det første gang de har fått muligheten til å bli tatt ut til landslaget og da er gleden stor over at de er kommet med.

Seniorgymnastene er for øvrig med for andre og tredje gang, men gleden er selvfølgelig ikke noe mindre av den grunn.

Dette er et netto b-uttak, som vil si at det er ikke det siste uttaket til netto a-troppen, men vi er selvfølgelig positive og fortsetter og jobbe hardt mot målet slik at Kristiansands Turnforening skal være godt representert i EM 2021.