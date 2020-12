Et alternativ til søndagsturen

Et knippe løpere har søndag som mål å gjennomføre Backyard Ultra ved å løpe 6,7 kilometer hver time i 12 timer.

Fra venstre: Rune Axelsen, Geir Walther, Sivert Oftedal (skjult), Randi Dyrkolbotn, Knut Erik Johannessen, Laurits Dyrkolbotn, Hadi Moradi og Christer Hadland bruker store deler av søndag 13. desember på å løpe en lokal variant av Backyard Ultra i Mandal. De la ut klokka 09 om morgenen. Foto: Ivar Gogstad

MANDAL: Christer Haddeland (pådriver), Rune Axelsen, Knut Erik Johannessen, Randi Dyrkolbotn og sønn Laurits Dyrkolbotn, Geir Walther, Hadi Moradi og Sivert Oftedal har denne søndagen tatt Backyard Utra-utfordringen: Hver runde starter hver hele time og tempoet ditt gjennom runden bestemmer hvor lang pause du får mellom rundene. Det endelige målet er å nå 50 miles-distansen (80 kilometer) innen 12 timer.

Inger D. Saanum er også med på enkelte av turene denne søndagen, som starter fra klubbhuset til MHI i Idrettsparken. Randi og Laurits Dyrkoltbotn hadde et annet opplegg på ettermiddagen og startet derfor kl. 05.00 i dag morges. Kan det tenkes en bedre måte å få utnyttet dagen på?

Den hele og fulle Backyard Ultra er et løp hvor en løper hver time i 72 timer (tre døgn). For knappe to måneder siden satte for øvrig belgiske Karel Sabbe en solid verdensrekord i Big Dog’s Backyard Ultra World Championship ved å løpe rundt 502 kilometer på 75 timer.