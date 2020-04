I gang med en ny fotballhverdag

I Torridal Idrettslag er alle lag fra ni år til og med senior nå i gang igjen med fotballtreninger etter koronapausen.

Fra trening med Torridals Jenter 10-lag på Hommeren sist torsdag. Foto: Jens Erik Mosby Sheppard

Marit Høigilt Torridal IL

Både trenere og foreldrekontakter er imponerte over barn og unges tilpasningsdyktighet til den nye fotballhverdagen.

I Torridal Idrettslag har vi lange tradisjoner for å drive aktiviteter for og med barn og unge. Tilbudene våre betyr mye i hverdagen for både barn og foreldre i den lille bygda vår. Fotballen er uten tvil vårt mest populære aktivitetstilbud. For Torridal IL er vårt fremste mål å bidra til idrettsglede, der det sosiale aspektet er minst like viktig som det sportslige. Derfor var det med tungt hjerte at vi måtte parkere fotballskoene da koronakrisen rammet.

Koronavettregler

– Selv om vi nå kan starte opp aktivitet igjen, er likevel ikke alt som før. NFF har utarbeidet egne «koronavettregler» som alle må følge. Det krever mye av både trenere, foreldre og barn å etterleve disse viktige og gode retningslinjene i tiden framover, sier Arne Hansen, leder i Torridal Fotball.

– Blant annet skal hver spiller ha samme ball gjennom hele treningen, det skal ikke heades, det skal ikke være mer enn fem spillere i samme gruppe, og man skal hele tiden holde to meters avstand, opplyser Arne og legger til:

– Mye blir annerledes i år, for første gang har vi blant annet flyttet vår tradisjonsrike vårtrening til september. Vi vet fortsatt heller ikke om det blir seriespill denne sesongen, men vi krysser fingrene og håper det lar seg løse, sier fotballederen.

Glede og tilpasninger

Alle lagene som nå har hatt sine første, nye treninger i Torridal, har organisert treningene i tråd med disse retningslinjene.

– Barna har vist stor forståelse og evne for å følge reglene vi har satt, sier trenerne til Jenter 10-laget i Torridal, Tor Kristian Strand og Christian Schie.

– Både små og store viser en enorm glede og takknemlighet over å være i gang med morsomme, om enn litt annerledes treninger, forteller trenerne.

– Vi har måttet være kreative for å finne fram til nye aktiviteter til treningene våre. Vi forsøker å prioritere fotballtekniske øvelser innenfor dagens rammer, der kamp om ball selvsagt ikke er tillatt. Samtidig er det viktig at jentene får svettet litt og at treningen oppleves lystbetont og moro. Foreløpig har dette gått veldig bra, forteller Christian smilende.

– Vilja var strålende fornøyd over å kunne begynne på fotballtrening igjen. Endelig fikk hun se vennene sine igjen og ha det gøy på en annerledes fotballmåte. Men det er ikke til å legge skjul på at hun fortsatt gleder til å spille en vanlig, svett fotballkamp igjen, forteller foreldrekontakt til laget, Elin Mosby Sheppard.

Fotballfamilie

Hun følger opp:

– Torridal Jenter 10 er et lag med dedikerte trenere som ønsker det aller beste for jentene våre. Samtidig har vi foreldre som gjerne bistår for å få koronakabalen til å gå opp, også på fotballtrening. Det trengs nemlig en god del flere voksne for å gjennomføre en trening med de nye reglene. Som foreldrekontakt er jeg kjempestolt over laget, trenerne og foreldregruppa.

– Torridal er en dugnadsbygd. Det kommer godt med nå. Vi står sammen og tar vare på hverandre. Tross alt er det viktigste at vi kommer godt gjennom denne tiden, som ett stort lag. Derfor tilpasser vi oss til den nye fotballhverdagen. Men vi gleder oss til å møte resten av fotballfamilien i byen igjen, så snart som mulig, sier Elin, og sender en varm hilsen til alle byens fotballag.

