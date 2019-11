Fra starten av det 4,1 kilometer lange Refleksløpet torsdag. Sverre Larsen

127 deltakere lyste opp Refleksløpet

Det var trolsk stemning i Baneheia under det årvisse Refleksløpet.

Brukergenerert innhold

Sverre Larsen Bedriftsidretten Agder

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KRISTIANSAND: Dette tradisjonelle førjulsløpet, som foregår i stupmørke på stiene i Baneheia, med start og innkomst på Fant Olsen, gikk torsdag under veldig bra, og lite vinterlige forhold.

Jan R. Hansen i Utvalget oppsummerer:

– Løypa merkes med refleks, og løperne må ha lykt for å finne fram. Dette skaper alltid en helt egen stemning, og alle deltakerne storkoste seg i de fine løypene, de samme som mange tidligere år, og på et underlag som ikke fikk noen til å tenke på at vi snart er i desember. Det var ingen vind, og seks-sju varmegrader, bare med lett yr i lufta.

De tre raskeste i løypa av hvert kjønn, uansett alder, ble de følgende:

Hos kvinnene vant Anne Kari Borgersen (18:04), foran Bjørg Kari Haugland (19:30) og Anne Kristin Holte (20:39).

Hos herrene ble det (som i fjor) seier til Ørjan Svaland Aas (16:59), foran Rune Løkling (17:26) og Paul Håkon Scheie (17:29).

Anne Kari Borgersen, Sverre Larsen

Anne Kari Borgersen (47), vinneren av dameklassen

Liker du løp også i mørketida?

– Ja, men det er best når det er lyst. Det var likevel fascinerende med reflekser og hodelykt.

Ørjan Svaland Aas, 7763 Sverre Larsen

Ørjan Svaland Aas (29), vinneren av herreklassen

Hva var strategien din i dag?

– Jeg åpnet hardt, og så observerte jeg at det holdt hele veien. Jeg holdt jevnt og høyt tempo. Det er kult å løpe i mørket med hodelykt på denne måten.

Nina Neleta Hopen Sverre Larsen

Nina Neleta Hopen (38)

Hvordan skal du holde deg i form nå i mørketida?

– Jeg gjør det samme uansett hvordan lyset eller mørket er. Det er viktig å bruke piggsko i mørketida, så ikke man sklir! Og så er det fint å komme seg ut!

Erland Førde Møll Sverre Larsen

Erland Førde Møll (39)

Hva synes du om løp med hodelykt i mørket?

– Det er litt mer spennende enn ellers. Det er en flott stemning i skogen. Man må være litt mer konsentrert enn ellers, og mer forsiktig.

Utvalgets John Magnus Humborstad i nissedrakt. Sverre Larsen

Resultater:

K10-14

-Silje BjørnenakEgen bedriftFullført

K20-24

1Ingrid ThorkildsenNikkelverket24:05

2Hege FarestadEgen bedrift27:03

K25-29

-Katrine NessetRambøll NorgeFullført

K30-34

1Silje BøenKr.sand kommune24:00

2Eli Lien LillebergenEgen bedrift25:00

3Janne MøllandSørlandet Sykehus26:10

-Tonje BjoraaMizuno NorgeFullført

K35-39

1Kristine SveindalEgen bedrift22:53

-Nina Neleta HopenKirkens BymisjonFullført

-Sandra Oudalstøl TrondsenNikkelverketFullført

K40-44

1Anne Kristin HolteKKG20:39

2Pia Riise BerlingKr.sand kommune22:05

3Helene Eik AndersenEgen bedrift22:42

4Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus24:48

5 Gro Elise PrestvoldRepstad25:12

-Anneli LauritsenEgen bedriftFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Marianne Skeie BøePostenFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV18:04

2Ritha JohannessenSørlandet Sykehus27:31

-Anne BjørnenakBerg-HansenFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

K50-54

1Bjørg Kari HauglandNikkelverket19:30

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon23:45

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Annie UllahKirkens BymisjonFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift22:41

2Mona GuttormsenMulti Regnskap25:13

3 May-Lill StenbergMekonomen Sørl.p. 30:05

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

K60-64

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Grete Kristine MøllandEgen bedriftFullført

-Ingrid Elise BrattlandKr.sand kommuneFullført

-Marit PenneKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

K65-69

1Ellen Britt EngelstadSørlandet Sykehus30:05

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Margaret Anne HealdKr.sand kommuneFullført

-Sølvi NoraasSørlandet SykehusFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

M10-14

-Aleksander KiledalEgen bedriftFullført

-Endre KommedalEgen bedrift26:10

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedrift21:39

M25-29

1Ørjan Svaland AasLærerne16:59

M30-34

1Jonas PedersenEgen bedrift20:10

M35-39

1Kristian GursliEgen bedrift17:45

2Helge TønnessenKBR18:02

3Marius MoenKr.sand kommune18:20

4-erland Førde MøllElkem Fiskaa20:48

-Torstein KiledalEgen bedriftFullført

M40-44

1Ingvald GrimstveitEgen bedrift21:55

2Dagfinn LiestølEgen bedrift23:55

-Lars Jarle YttriNOVFullført

M45-49

1 Stig André JansenAgder Taxi18:06

2Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is18:39

3Terje NeslandVennesla vgs20:12

4Terje HeiselTratec Norcon20:15

5 Dag SvingenT. O. Slettebøe22:46

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

M50-54

1 Paul Håkon ScheieTeam Mosjon17:29

2 Tor SangeslandEgen bedrift17:39

3Christian von der OheEgen bedrift18:05

4Håkon NymoTeam Mosjon18:31

5Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe18:43

6Knut Viggo FrøysaaEgen bedrift20:01

7Atle JohannessenVA Fylkeskommune25:22

8 Arne Dagfinn AndersenEgen bedrift25:50

9Magne HauanNOV29:40

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Yngvar TryfossEgen bedriftFullført

M55-59

1Oddvar BorgersenCameron Sense22:35

2Gunnar CowardEgen bedrift22:42

3John Rune IngebretsenTeam Mosjon23:20

4Jan JensenEgen bedrift26:09

-Inge Einar HolmTeam MosjonFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

M60-64

1 Rune LøklingNikkelverket17:26

2Asle FarestadNorgesplaster21:30

3Arnfinn FolkvordNikkelverket22:21

4Helge JohannessenTINE Kristiansand23:30

5Øyvind TorgersenKr.sand kommune24:09

6 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift27:51

-Ole Ingvar GauslaaJernbanenFullført

-Solvar BrandserEgen bedriftFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket19:16

2Leif JohannessenTeam Mosjon19:48

3 Bjørn Dag TruchsVisma21:18

4Torbjørn PaulsenVisma25:40

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Kristian LangelandMHWirthFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Sjur BjoraaKr.sand kommuneFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

M70-74

1Alf GurandsrudLandmåler Sør24:58

2Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand38:35

3 Hans Olav OmlandUiA40:01

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon30:21

-John Arvid LieLærerneFullført

Publisert: Publisert 22. november 2019 16:38