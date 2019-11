Kristoffer Haugen Pedersen er inne i sitt tredje år i ØIF Arendal, og skal spille for KRS Topphåndball ut sesongen. ØIF Arendal

Fra ØIF Arendal til KRS Topphåndball

Kristoffer Haugen Pedersen lånes ut til Kristiansand Topphåndball resten av denne sesongen.

Vidar Lorentsen ØIF Arendal

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

ARENDAL/KRISTIANSAND: Venstrebacken Kristoffer Haugen Pedersen er nylig blitt frisk fra en langtidsskade. Nå lånes han ut til KRS Topphåndball for å hjelpe de hardtsatsende fra kongens by mot opprykk til eliteserien. KRS har skader på de sentrale spillerne Eirik Köpp og Mathias Christiansen.

– Kristoffer er et meget stort talent som virkelig var på gang da skaden hans satte ham utenfor spill i nesten et helt år, melder ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic.

Kurtovic er glad både på Kristoffer og KRS Topphåndball sine vegne:

– Kristiansand får en fantastisk spiller som kan hjelpe dem i opprykkskampen og Kristoffer får sårt tiltrengt spilletid på et nivå høyere enn 2. divisjon hos oss i opptreningsperioden. Det er perfekt for alle.

Kristoffer Haugen Pedersen (t.v.) sammen med KRS-trener Robin Rosander Haugsgjerd. KRS Topphåndball

– Konkurransen i ØIF Arendal på venstrebacken er veldig tøff. Og i den fasen jeg går inn i nå, er det viktig med spilletid for å videreutvikle meg. Så dette er en flott løsning for alle, sier Kristoffer selv.

At han går på skole i Kristiansand, gjør også saken enklere.

– Sist kamp jeg spilte var tilbake i desember 2018. Jeg hadde slitt en del med skulderen og kjente at nå var det så ille at jeg ikke kunne fortsette. Derfor ble det først et avbrekk for å se om jeg kunne lege skulderen uten operasjon. Det gikk ikke. I april ble det bestemt at jeg måtte operere. Og først nå er jeg helt restituert.

Marinko Kurtovic mener at Kristoffer har vært maksimalt uheldig med sin skade.

Kristoffer Haugen Pedersen sammen med Hermann Vildalen, som også har slitt med skade i ØIF Arendal. ØIF Arendal

– Skaden kom veldig ubeleilig for Kristoffer. Han hadde akkurat begynt å ta spilletid fra de etablerte og var i ferd med å dokumentere at han hadde tatt et nytt nivå.

Kristoffer er lånt ut til KRS Topphåndball ut sesongen 2019/2020. Han kom til ØIF Arendal fra Kragerø. Han er inne i sin tredje sesong i ØIF Arendal. Debuten i KRS kan komme allerede førstkommende søndag, da møter KRS Topphåndball, Nøtterøy til toppkamp i 1. divisjon i Aquarama Kl 18.