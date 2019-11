Malene Rypestøl fra Team Sør/Vågsbygd SLK med beviset på at hun oppnådde beste prestasjon i senior-NM for kvinner, med 885 poeng på 400 meter fri. Randi Rypestøl

25 NM-medaljer til Agder-svømmerne

Malene Rypestøl (18) ledet an da sørlandssvømmerne leverte sterke resultater i kortbane-NM.

Brukergenerert innhold

Ann-Lisbeth Reisænen Agder svømmekrets

For mindre enn 20 minutter siden

STAVANGER: Med ny mesterskapsstruktur ble avslutningen av kortbanesesongen en fest for sørlandssvømmerne. Malene Rypestøl fra Team Sør/Vågsbygd SLK ble beste kvinnelige svømmer med sin norske rekord på 400 meter fri, bare slått av Henrik Christiansen på poeng. Birk Lee Johansen fra Team Sør/KSA ble blant de 20 beste på juniorsiden med 8. høyeste poengsum på sin 400 fri (741 poeng). I sum ble det 17 medaljer til juniorsvømmerne og åtte medaljer i seniorklassen til sørlandssvømmerne

Malene Rypestøl, Team Sør/VSLK

Malene Rypestøl (18) stilte til start i fire øvelser og vant alle helt suverent. I tillegg til norsk rekord på 400 fri, forbedret hun sin egen norske rekord på 1500 fri med over 10 sek til 16.03,24. Hun satte også ny kretsrekord på 200 fri med 1.57,95 og var rett bak sin egen norske rekord på 800 fri. Malene har hatt en eventyrlig framgang i 2019.

– Helga har vært en suksess for min del. Jeg sier meg fornøyd med pers på tre av fire hovedøvelser. Samtidig er jeg enda mee sulten på å svømme fort i EM om drøyt to uker. De løpene jeg er mest fornøyd med er 400 fri og 1500 fri. To veldig forskjellige løp som funket bra på sine måter, sier Malene og utdyper:

– På 400 fri gikk jeg ut hardt og prøvde virkelig å svømme mitt beste løp fra start. Pers med 4,5 sekunder var jeg selvfølgelig fornøyd med. Før 1500 hadde jeg mye mer nerver. Jeg svømte ingenting annet denne dagen, så du kan jo tenke deg hvordan det var å stå opp klokka 6.30 og allerede da sette tankene og gjøre forberedelser på en 1500 meter som ble svømt 17.30 senere på kvelden. Nervene og kroppen roet seg imidlertid før start. Jeg visste hvor god form jeg var i og jeg visste hvor mye arbeid jeg hadde lagt ned. Nå var det bare å gjøre den gøye delen: Å vise alle hva jeg har trent på. Etter helga har jeg fått mye mer motivasjon for videre satsing. Jeg tror virkelig 2020 blir mitt år.

Dennis Aateigen (i midten) fra Team Sør/KSA. Ellen Kessel

Dennis Aateigen, Team Sør/KSA

Dennis Aateigen (18) ble dobbelt mester på 200 meter rygg. Først svømte han i ensom majestet i juniorklassen inn til sin nest beste tid på 200 rygg, 1.59,90. I seniorklassen klarte han også å komme seg først inn i veggen, også her med en tid under to minutter. På 100 ble det tettere i heatet, og Dennis fikk en delt bronsemedalje i juniorklassen med tiden 56,68.

– På 200 meter rygg er jeg veldig fornøyd med hvordan jeg klarte å gjennomføre løpet: At det var jevnt og at teknikken var bedre enn den har vært tidligere, sier Dennis.

Adina Ringsbu (t.h.) fra Varodd SK. John Yngvar Syvertsen

Adina Ringsbu, Varodd SK

Adina Ringsbu (16) endte opp med to sølv i juniorklassen på 50 og 100 rygg. Hun markerte seg godt i finalene og fikk sølv i seniorklassen på 50 rygg og bronse i seniorklassen på 100 rygg. Nå er det kun et par uker til hun skal representere Norge med landslaget på Færøyene i nordisk mesterskap.

– Jeg er mest fornøyd med finaleløpene på 50 og 100 rygg, med pers på 50 og nær pers på 100. Pluss en god stafettetappe på 4x50, hvor laget tok bronse, påpeker Adina.

Ole Marius Rist Jensen (t.h) fra Team Sør/KSA. Ellen Kessel

Ole Marius Rist Jensen, Team Sør/KSA

Medleysvømmer Ole Marius Rist Jensen satte ny kretsrekord på 200 medley med 2.04,56 som holdt til en bronsemedalje i et sterkt juniorfelt. På den doble distansen svømte han inn til sølv, litt over tidligere bestenotering.

Birk Lee Johansen (t.h.) fra Team Sør/KSA. Ellen Kessel

Birk Lee Johansen, Team Sør/KSA

Nykommer Birk Lee Johansen (17) reiste hjem med tre bronsemedaljer i juniorklassen. Birk har tatt et stort steg i høst, og med medalje både på 400 fri, 800 fri og 1500 fri blir det spennende å følge utviklingen framover. Neste store oppgave for Birk er nordisk mesterskap på Færøyene i slutten av denne måneden. Også klubbkamerat og jevngamle Andreas Håbesland Klausen fikk plasseringer innen topp seks og poenggivende i forhold til klubbkampen.

Marianne Fredbo (i midten) fra Team Sør/VSLK. Bente Rist

Marianne Fredbo, Team Sør/VSLK

Marianne Fredbo (33) har tidligere deltatt i to OL for parautøvere. Hun trener ikke like mye som tidligere, men klarer fortsatt å hevde seg i norske mesterskap. Hun tok sølv på favorittøvelsen 50 meter bryst.

Stafett og andre gode prestasjoner

Varoddjentene vant bronse i stafettøvelsen 4x50 fri. Varoddjentene Adina, Terese, Marie og Maria gjorde fire meget gode løp og overrasket mange med bronsemedalje.

Team Sør stte fire kretsrekorder på herrestafetter for senior og junior. Guttene fra Kristiansand, Mandal og Farsund svømte under personlige rekorder på de fleste etapper, og endte på 4.-6. plass på stafettene for senior og junior, ikke langt bak pallplass.

Varodds stafettlag: Maria Seim (f.v.), Adina Ringsbu, Marie Hovda Kristensen og Terese Syvertsen tok bronsemedalje i 4x50 fri. John Yngvar Syvertsen

Bernt Markus Seyffarth (30) fra Team Sør/Mandal holder fortsatt et imponerende høyt nivå. Han deltok i to finaler på 50 fri og 50 bryst. Av utflyttede egder imponerte Sara Stoebner (21), OI med å ta sølv på 100 rygg og Torbjørn Udjus (26), OI var tre hundredeler fra bronse på 50 fri.

De 29 deltakerne fra Agder markerte seg sterkt, og i tillegg til medaljevinnere var det svært mange svømmere med personlige rekorder og avansement i resultatlista mht. påmeldingstid.

Nordisk mesterskap for junior starter om to uker, og her vil Adina, Birk og Andreas få vise hva de står for. Malene Rypestøl deltar i EM kortbane om 3 uker og kan være med å kjempe i toppen på de lange distansene.