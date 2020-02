Travtips Sørlandets Travpark 15. februar

Min hovedbanker kommer ut i V75-6 og heter Shankly Lane.

Shankly Lane er travekspert Ingvar Ludvigsens hovedbanker i V75-løpene på Sørlandets Travpark kommende lørdag. Foto: Hesteguiden.com

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

Endelig starter storløpssesongen igjen på Sørlandets Travpark. Lørdag er det V75 med fullt hus, herlig travsport og store penger i potten. Min hovedbanker Shankly Lane hadde en fantastisk fjorårssesong med hele ni førsteplasser på elleve forsøk. Traveren til Rune Wiig har skyhøy kapasitet og skal ha en solid sjanse til å fortsette sin fine statistikk. Omgangens beste singelstrek.

Når det gjelder lokale profiler, har Geir Mikkelsen fine sjanser med Red Shankly R.S. i V75-1 og Neslands Faksen i V75-7. Tjomsland har to outsidere i Waxen i V75-5 og Tangen Elvira i V75-7. Johan Kringeland Eriksen tipper seg selv først med luringen Champs-Élysées i V75-3, så det kan bli en fin dag sett med sørlandske øyne.

V75-1 2140 volte til v/250. Hageland Lillesand-løpet. Start 15.00

1 Always A Star F Ham Vant nest sist fra tet. C 2 Cliff Hydrup R Wii Ok form. Tøff motstand. C 3 Delec Hanover D Dal Premie er målet. C 4 Outstanding O. Ø Heg Enorm sist etter galopp. A 5 Make Me T Sol Fin form. Må få det servert. B 6 Red Shankly R.S. G Mik Meget bra hest i grunnlaget. B 7 Höwings Venus C Ant Gjort fine løp i Antonsen regi. B 8 S.M.K. Silvousplait Å Ten Meget bra hoppe. Hatt pause. B 9 Gukko Raw E Høi Maks sist. C

Red Shankly R. S. Outstanding O.-Høwings Venus Outs: S.M.K. Silvosplait

Et meget flott løp der fire hester skiller seg ut. 6 Red Shankly R.S. er en traver jeg har fryktelig sansen for. Mikkelsen-traveren har allerede vist mye, men jeg er overbevist om at det bor enda mere i denne krabaten. Har et trangt startspor, men kommer han seg av gårde i rett gangart så kjemper han helt i toppen. 4 Outstanding O. har meget fin kapasitet. Han har også et trangt spor, men uten galopp på startsiden så er han mer enn god nok for seier. 8 S.M.K. Silvousplait er ei meget bra hoppe. Kommer nå ut etter pause med ladede «batterier» og har også trukket et bedre spor enn mine to favoritter. 7 Høwings Venus har vært en fin tilvekst på stallen til Antonsen. Var meget bra til seier på Bjerke tredje sist etter og ha kommet via drøye spor i den siste svingen.

V75-2 2140 autostart. Nordsjø Odins Hoppeløp. Start 15.22

1 Tenk Nå Dina S Jes Flink hoppe fra fint spor. B 2 Alfa Betty O Mik Har kapasitet, men formen? B 3 Sundby Søss T Sol Gikk ok sist etter galopp. B 4 Møller Viktoria G Gud I knallform. A 5 Smedtulla A Frø Meget bra sist til seier. B 6 Areta Mollyn E Høi Ingen fordel av distansen. C 7 Torpa Oda V Hop Fast sist med krefter spart. B 8 Neseldi L Kol Vanskelig spor. Premie. C 9 Gyldenlinn G Aus Fint smygspor. Trippelsjanse. B 10 Jillborka E Ren Premie er målet. C 11 Miramill Å Ten Premie er målet. C 12 Voje Diva D Dal Litt bedre enn raden. C

Møller Victoria-Smedtulla-Gyldenlinn Outs: Sundby Søss

Hoppeløp er alltid vanskelig å tippe. De er mye mer ustabile i prestasjonene og det kan være lurt å dekke opp kraftig. 4 Møller Victoria har overrasket positivt i det siste med tre triumfer på rad. Er naturlig startrask og kommer hun seg foran så kan hun lede hele veien igjen. 5 Smedtulla imponerte voldsomt sist på Bjerke. Etter en flott langspurt kneblet hun en så god traver som Valle Hugo. 3 Sundby Søss gjør noen knalløp innimellom, men har ikke gnistret i sine to siste løp. 9 Gyldenlinn gjør ok løp hver gang, men virker til å slite med å sette nesen først. PS: Kusken Gunnar Austevoll valgte å kjøre denne traveren. Han var også ønsket som kusk på både 3 Sundby Søss og 7 torpene Oda, men valgte 9 Gyldenlinn.



V75-3 2140 autostart. Odd Grødum Transport-løpet. Start 15.44

1 Constantine Coral T Sol Fint spor. Gardering. B 2 O.M. Ebony E Høi Tre løp i ny regi. C 3 Champs Elysees J Eri Gikk ok sist. Kan bedre. B 4 Broadway Valley N. M Fin Maks sist. Premie. C 5 Petruska E Ren På rett vei form B 6 Emma Frost G Aus Gjør sin andre start i ny regi. C 7 Sajama G Mik Litt fast sist i V75 på Forus. C 8 Gemma B.R. S Jes Hatt tre måneders pause. C 9 Special Edition D Dal Kan litt på sitt beste. C 10 Orlando G.M. L Kol Holder fin form. B 11 The Baron O Mik Neget bra spurt sist. A 12 Excellent Maltin Å Ten I fin form. Sjanseartet spor. C

The Baron-Champs Elysses-Constantine Royal Outs: Orlando G.M.

Et fint spilleløp med en del vinnerkandidater. 11 The Baron gjorde et flott løp på Bjerke sist der han spurtet flott via drøye spor og ble nummer to. Er nok enda hvassere nå med det løpet i kroppen. 3 Champs Elysses gikk bare på det jevne sist, men rapporteres og være kraftig forbedret med det løpet i kroppen. 10 Orlando G.M. gikk i samme løp som min favoritt i løpet på Bjerke sist. Spurtet flott til bronse ved den anledningen. 1 Constantine Coral er den morsomme ideen i løpet. Traveren til Heisholt var også ute i løpet på Bjerke sist og ble mør fra tet. Etter en drøy førstesving og tøft åpningstempo

V75-4 1609 autostart. Trøe Bygg-løpet. Start 16.06

1 Mymanyyouare C Ant Bra sist. Kan lede lenge om han vil. B 2 Wilma Leggrowbach G Mik Flink hoppe. Møter god motstand. B 3 Rafolo E Høi Gammel kriger. Endelig sprint. B 4 Mr. X.F. Royal L Kol Enda eldre. Trippelsjanse. C 5 Patent Leather F Ham Knallgod traver. A 6 Hades Håleryd R Wii Premie er målet. C 7 Floris Baldwin K Mal Enorm sist. Vinner hvis tet. B

Patent Leather-Floris Baldwin-Mymanyyouare Outs: Rafolo

5 Patent Leather er en utrolig flott femåring med en herlig utstråling. Har i sine to siste starter måtte vandre utvendig og fått noen skikkelige «trøkker». Her står han på innsiden av den verste konkurrenten 7 Floris Baldwin. Patent Leather kjøres nok framover og kommer han seg foran så kan løpet være kjørt. 7 Floris Baldwin var enorm til seier fra tet sist. Fanget da opp favoritten som måtte gå den tunge veien. Satses nok mot tet og kommer han seg dit så er vinnersjansen god. 3 Rafolo står spennende til i et spor tre. Endelig er det sprint igjen og her satses det nok mot teten. Kan sette kjepper i hjulene for de to store favorittene om han velger å sitte i tet. Kan lede hele veien.

V75-5 2140 volte til v/95,145.07000 Agder Taxi-løpet. Start 16.28

1 Sambo Ø.K. B Øks Virkelig funnet stilen. A 2 Ty V Tjo Maks sist til tredje. C 3 Karl Gustav Ø.K. G Mik Kan en del, men mye galopp. C 4 Karmøy Frøya D Dal Sjokkvant sist. C 5 Sjø Stjerna E Høi Sølv sist uten å true vinneren. B 6 Madde T Sol Maks sist. C 7 Himalaya T Kar Variabel, men kan en del feilfritt. C 8 Etne Spretten S Bir Svak sist. Kan mye bedre. B 9 Lættis F Ham I fin utvikling. B 10 Hof Blesen Å Ten Vant sist. Litt tøffere nå. C 11 Waxen Ø Tjo Kapabel vinnerhest. B 12 Lille Odin G Aus Kjemper om en trippelplass. C

Sambo Ø.K.-Waxen-Sjø Stjerna Outs: Etne Spretten

1 Sambo Ø.K. har vært utrolig god i sine to siste starter. Vant ukjørt på 1.28.4 i sin siste start på Sørlandet og det så ut til at han hadde masse krefter igjen. Har tidligere slitt med mye galopper, men vi får håpe at de to siste løpene ikke er et blaff, men at han rett og slett har blitt mer stabil. Vinner feilfritt. 11 Waxen er en vinnerhest, men han har også slitt mye med helsen. Svingene er hans store problem, spesielt den siste svingen. Han har vært så skjev at Tjomsland ved flere anledninger har måttet «bære» ham for at han ikke skulle galoppere. Kommer nå ut med usikker form, men han er den som har størst kapasitet i feltet, men en feilfri Sambo Ø.K. blir nok vond å hente. 8 Etne Spretten har vært et lite eventyr for eieren Svein Kåre Kaldheim. Han viste ikke det store talentet, men eieren mistet ikke troen. Fjoråret var et rent eventyr med seks triumfer og 147.000 innkjørt. Hesten er litt egenrådig, men kapasiteten er ganske så fin.

V75-6 2140 autostart. Norsk Gjenvinning-løpet. Start 16.50

1 St. Michel Decoy G Aus Fint spor. Gardering. B 2 Rock'n Rolling E Høi Maks sist. C 3 Spicy Boss T Sol Vant sist fra tet. Verre nå. C 4 St. Raphael Decoy V Hop Kan en del. Hatt pause. C 5 Shankly Lane R Wii En herlig traver. A 6 Denali O Mik I fin form. B 7 Graceland E.P. L Kol Usikker form etter pause. C 8 Roberto Brazz Å Ten To løp i kroppen. B 9 New Talisman D Dal Svak sist, men god før det. B 10 Glazier's Support E Ren Har vist knallform i det siste. B 11 Royal Winner Ø Tjo Har et meget bra toppnivå. B 12 Towanda's Classic K Mal Fast sist med krefter. B

Shankly Lane-Royal Winner-St. Michel Decoy Outs: Glazier Support

Herlige 5 Shankly Lane blir manges holdepunkt denne lørdagen og det blir mitt også. Var enorm i fjor og gikk fra triumf til triumf og i tillegg viste han bedring og utvikling hele tiden. Kommer ut etter pause, men treningsrapportene er gode. Han er naturlig startrask og det satses nok tidlig framover. Han er så god at han også har stor mulighet til å vinne selv om han måtte havne utvendig. Dagens sikreste vinner.



V75-7 2140 volte til v/1.26.0. Snemyr Betonsprøyting-løpet. Start 17.10

1 Modin R Wii Ok sjanse til en fin premie. C 2 Eikjærva T Sol Har kapasitet, men formen? B 3 Odins Høvding V Hop Premie er bra. C 4 Hellestvedt Trym E Høi Får seg en matlapp. C 5 Voje Maren L Kol Herlig hoppe, med ilddåp nå. B 6 Oriola Å Ten Herdet dame, men hatt lang pause. B 7 Arnspik V Tjo Møter gode hester. C 8 Neslands Faksen G Mik Herlig traver, men trangt spor. A 9 Ådne Kommandør M Ber Premiesjanse. C 10 Tallas J Gau Vinner nok ikke i V75. C 11 Kos Odin S Jes Herlig seier sist. B 12 Will Teddy R Rol I knallform. Gardering. B 13 Tangen Elvira Ø Tjo Herlig dame, men mye galopp. B 14 Ask Major T Flø Knallgod før jul. B 15 Lykkje May K Djø Gjør fine løp hele tiden. B

Neslands Faksen-Ask Major-Voje Maren Outs: Tangen Elvira

8 Neslands Faksen er etter mine vurderinger altfor lite spilt i dette løpet. Han kom ut etter pause sist, men galopperte seg vekk 800 meter fra mål. Glem det løpet. Om han fungerer optimalt så mener jeg at han skal ha en solid sjanse og det jeg er mest skeptisk til er det trange fjerdesporet. 14 Ask Major blir også for lite spilt på lørdag. To løp uten topplassering gjør at spillerne har «glemt» denne flotte traveren. Står sjanseartet til, men er han på skuddhold, så skal ingen føle seg sikker på seier. 13 Tangen Elvira er ei dame med skyhøy kapasitet. Tjomsland-traveren kjemper garantert om seieren om galoppen unngås. 5 Voje Maren hadde en fantastisk fire års sesong med storløpsseiere og hele 622.000 innkjørt. Møter nå eldre, mer garvede konkurrenter og for meg blir hun bare en gardering.





Lite V75-forslag:

V75-1: 6-4-8-7

V75-2: 4–5

V75-3:11-3-10-1

V75-4: 5–7

V75-5: 1 Sambo Ø.K.

V75-6: 5 Shankly Lane

V75-7: 8-14-13-5

128 kroner





Stort V75-forslag:

V75-1: 6-4-8-7

V75-2: 4-5-3-9-1-2-7

V75-3: 11-3-10-1-5

V75-4:5-7-3

V75-5: 1 Sambo Ø.K.

V75-6: 5 Shankly Lane

V75-7: 8-14-13-5-15-2-6

1470 kroner

Ingvar Ludvigsen ved Sørlandets Travpark har skrevet disse travtipsene. Foto: Rune Stensland