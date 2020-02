Vigør-keeper debuterte for G17-landslaget

Jasper Silva Torkildsen vartet opp med flere strålende redninger da han nylig fikk sin debut for det norske G17-landslaget.

Jasper Silva Torkildsen nylig spilte hele landskampen mot Polen og er nå tatt ut til privatlandskampen mot Serbia 29. februar. Foto: Privat

U17-landslaget var samlet til turnering på La Manga i starten av februar der det ventet kamper mot Kroatia, Polen og Georgia. Troppen består av unge gutter som til daglig spiller i norske toppklubber, samt store klubber i Europa som Sporting Lisboa, Celtic, Manchester City og Augsburg. I tillegg var altså Jasper fra FK Vigør tatt ut som én av to keepere. Jasper har spilt med flagget på brystet tidligere, men ikke på G17-nivå.

Den første kampen var Kroatia som har meget sterke lag på ungdomsnivået og U17 er kvalifisert til eliterunden i EM-kvalifiseringen. I denne kampen var det Håvard Hetle (Sogndal) som voktet buret og sto en meget god kamp til tross for et 1–2 tap.

Foto: Privat

6/2 Kroatia -Norge 2–1 Mål Kroatia: Šarinic, Rukavina. Mål Norge: Berg Kvinge

Storspilte

I den neste kampen var det Polen som ventet og denne gangen fikk Jasper sjansen i mål og dermed sin debut for Norge U17. Det ble nok å gjøre for Jasper som vartet opp med flere strålende redninger og mange gode involveringer. Han måtte likevel se ballen i nettet bak seg to ganger da Polen etter hvert tok ledelsen 2–0. De norske guttene ga imidlertid ikke opp og slo tilbake med to scoringer i løpet av det siste kvarteret og kampen endte 2–2.

8/2 Polen – Norge 2–2 Mål Polen: Sezonienko, Fornalczyk. Mål Norge: Torgersen, Sælebakke Falchener

Her sees jasper som nummer to bak fra venstre. Foto: Norges Fotballforbund

Tredje og siste kamp var mot Georgia og denne gangen løsnet det for Norge som ikke ga seg før de det sto 4–0. Denne gangen måtte Jasper se kampen fra benken.

10/2 Georgia – Norge 0-4 Mål Norge: Seland Karlsbakk (2), Fiabema, Fjørtoft

Tatt med i kommende tropp

Gunnar Halle har allerede tatt ut den neste troppen som skal møte Serbia i en privatlandskamp 29. februar, hvor Jaspers navn er på listen. Dette er fantastisk gøy for Jasper, men hele Vigør gleder seg stort på ungguttens vegne. Jasper har allerede rukket å bli et strålende forbilde for mange unge håpefulle jenter og gutter i klubben som drømmer om å få spille med flagget på brystet.

Klubben har de siste årene hatt en stor satsing på målspillerne med Erik Ruthford Pedersen i spissen. Dette har gitt rekrutteringen er skikkelig «boost» og vi ser resultater i form av at kretslagene i Agder er preget av keepere fra FK Vigør. I tillegg til Erik har klubben enormt mange gode ressurser på trenersiden for keeperne med blant annet Rune M. Nilssen, Andreas Schoute, Ernst Austerheim og Kenneth Evensen.

Jasper trenger ikke pakke ut solkremen, for nå venter en uke på treningsleir med seniorlaget i Malaga før neste landslagssamling og ikke minst seriestarten i slutten av mars.

