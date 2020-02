Verdensrekorden har gitt meg ekstra motivasjon

I januar satte jeg verdensrekord i en grepsøvelse. Nå er jeg sugen på flere rekorder.

Arendalitten Henrik Venemyr Hildeskor (30 år, i midten) har de seinere årene drevet med strongman, mas-bryting og grepstrening. I sistnevnte satte han nylig en verdensrekord. Her er han på toppen av NM-pallen i januar. Til venstre sølvvinner Odd Inge Kvernberg og til høyre bronsevinner Øyvind Skjævesland Gustavsen. Foto: Privat

UTØVERBLOGG: Jeg har trent i store deler av mitt 30 år lange liv. I starten gikk det i fotball, turn og kampsort. Jeg begynte med styrketrening og kroppsbygging da jeg var 16 år.

Jeg visste ingenting om den type trening på den tiden, så maten var jeg ikke så nøye på. Det var først da jeg fikk tips fra en av de store gutta at maten er avgjørende, at jeg la om kostholdet helt i en alder av 19 år. Styrken min økte raskt og jeg ble lagt merke til av noen som drev med strongman. Ikke mange år seinere var jeg blant landets beste i denne idretten.

God debut

I 2012 stilte jeg i min første konkurranse, Norges sterkeste mann. Kvalifiseringen om en plass blant de 12 som kunne delta gikk overraskende bra, og i selve konkurransen gikk jeg til superfinalen som en av de seks beste. Jeg ble nummer seks, fikk blod på tann og satset mot en enda bedre plassering året etter.

Mot slutten av 2012 kjøpte jeg hus, og siden jeg er tømrer og glad i å jobbe, gikk det veldig mye tid til å pusse opp. Trening og mattinntak havnet i bakevja, og jeg raste ned i vekt fra 130 til 107 kilo. Da huset var ferdig, var det bare noen måneder igjen til Norge sterkeste mann-konkurransen. Jeg tvangsspiste og trente som aldri før og gikk fort opp i vekt og styrke. Med en vekt på 138 kilo lå jeg på tredjeplass før de to siste øvelsene, men endte på femteplass på grunn av to dårlige øvelser.

Rygg- og kneproblemer

Jeg var skikkelig skuffet, men samtidig revansjlysten. Ikke lenge etter konkurransen pådro jeg meg dessverre en skade i ryggen og seinere en i kneet. Siden den gang har det vært mange besøk hos kiropraktor og osteopat, samt en meniskoperasjon. Særlig ryggen er fortsatt vond, så jeg får bare håpe på bedring her, for den setter meg mye tilbake som strongman. I dag veier jeg for øvrig rundt 110 kilo fordelt på 183 centimeter høyde.

En fordel med å måtte ta det med ro som strongman er at jeg har fått smaken på grepstrening. Jeg har vunnet NM i grep de to siste gangene, seinest hjemme i Arendal i januar. Da satte jeg også verdensrekord i øvelsen flask, og det var veldig motiverende for videre trening. Det hadde vært gøy å sette flere verdensrekorder. Vi har et godt miljø hva gjelder grep i Arendal. Thomas Larsen har flere verdensrekorder, og strongwoman Janne Grandalen er et råskinn også i denne idretten og har haugevis av norgesrekorder. Eirik Bruun Ingebretsen satser på friidrett nå, men også han har verdensrekorder i grep.

Dekkvelt er en klassisk strongman-øvelse. Foto: Privat

Disiplinert kosthold

Kostholdet mitt er enkelt og disiplinert. Jeg slurver aldri med maten og spiser nøyaktig det samme seks dager i uka: Rødt kjøtt, ris, grønnsaker, egg og havre. Det tilsvarer rundt 4000 kalorier daglig, anslår jeg. Lørdag har jeg en fridag og kan unne meg noe helt annet. Jeg har definitivt noe å gå på hva gjelder å få i meg mer frukt. Jeg bruker knapt kosttilskudd, kun noe pwo (pre-workout-tilskudd) på tunge dager.