Bak fra venstre: Frank Våge Skårdal, Magnus Næss Eriksen, Magnus Åvik Larsen, Sindre Borlaug Ådnebergli, Kristoffer Lie Andersen, Kenneth Skrøvje, Mattias Høiland, Daniel Damman, Bjørn Sverre Roland, Stian Simonsen, Mathias Einen, Andreas Ariansen, Jonas Kerim og Ailo Heggelund. Foran fra venstre: Leif Arne Vinsjevik, William Reme Bretvik, Fredrik Damman, Ole Thomas Tønnesland, Christer Nicolai Lohne, Ferdinand Fardal Kristoffersen, Andreas Ariansen og Lars Jåbekk Voldbakken. IL Giv Akt

Giv Akt jublet for opprykk

Denne gjengen er klar for spill i 4. divisjon i 2020.

Frank Våge Skårdal

LINDESNES: Etter en svak sesong i fjor med sisteplass i 5. divisjon og en del spillere som ikke skulle være med videre var det knyttet litt spenning til hvordan årets sesong skulle bli. Egentlig skulle vi rykket ned til 6. divisjon, men vi slapp det siden Vindbjart 3 trakk laget sitt.

Målsettingen vår er alltid å holde Marnardal bak oss på tabellen, men kunne Giv Akt løfte seg ytterligere? Undertegnede var lagets nye trener og en ung og sulten spillertropp var klar på at før årets sesong måtte det trenes mye og bra gjennom vinteren.

Fokuset har vært ballbesittelse og prøve å styre kampene. Utvikling har vært nøkkelordet, og målsettingen var en plass på øvre halvdel. Treningskampene i vinter viste at vi var på rett vei, men sesongen startet dårlig med tap 4–5 hjemme mot Hægebostad, et lag vi slo 5–0 i treningskamp.

Bak fra venstre: Frank Våge Skårdal, Leif Arne Vinsjevik, Lars Jåbekk Voldbakken, Kenneth Skrøvje, Magnus Åvik Larsen, Stian Simonsen, Mattias Høiland, Leif Isak Vinsjevik, Sindre Borlaug Ådnebergli, Bjørn Sverre Roland, Andreas Ariansen og Ailo Heggelund. Foran fra venstre: Leif André Vigeland, Ferdinand Fardal Kristoffersen, Kristoffer Lie Andersen, Fredrik Damman, Christer Nicolai Lohne, Tobias Eliassen, Mathias Kristensen Hansen, Daniel Damman og Mathias Einen. IL Giv Akt

Etter den kampen vant vi det meste på vårsesongen og ledet fortjent serien til sommerferien. Som for mange andre lag er høsten en utfordring med at spillere reiser av sted på skole og militæret, så vi var spent på om vi ville klare å utvikle oss videre med halve laget borte. Våren var nok den perioden vi spilte best fotball. For treneren var et av høydepunktene da vi spilte 39 pasninger i laget før det kom en avslutning, dessverre utenfor mål. Vi vil ha mange pasninger i laget, spillerne skal bli trygge med ballen, selv om det skal koste oss noen baklengs.

Siden vi ledet tabellen, måtte vi i løpet av høsten heve målsettingen til opprykk. Det var derfor stor spenning før seriefinalen i siste hjemmekamp hvor vi kunne sikre opprykk. Med 350 tilskuere i flomlyset på Vigeland vant vi kampen 5–0 og gleden og lettelsen var stor. De unge spillerne har vist at de har nivået inne og det vil bli bedre utviklingsmuligheter i 4. divisjon. Jeg håper og tror at noen skal spille på høyere nivå etter hvert hvis utviklingen fortsetter og det legges ned et bra treningsarbeid framover. Toppscorer ble Daniel Damman (18 år) med 15 mål. Nå skal det trenes mye og bra i vinter for å være godt rustet for 4. divisjon og mange gøye lokaloppgjør.

PS! Onsdag 23. oktober er det kretsfinale i 5. divisjon mellom oss og Trauma, klokka 19.30 på Hove.