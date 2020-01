Baidoo med ny lånekontrakt i Jerv

Michael Baidoo signerte mandag kontrakten som gjør ham til Jerv-spiller i hele 2020-sesongen.

– Jeg er motivert for å ta store steg sammen med mine lagkamerater, sier Michael Baidoo (nummer to fra høyre). Foto: Jan Skaregrøm

FK Jerv

GRIMSTAD: Baidoo er klar for å ta nye steg i Jervdrakta – og bidra til å utvikle seg i takt med sine lagkamerater.

Midtbanespilleren fra Ghana kom inn som en virvelvind i sommer – på lån fra våre danske venner i FC Midtjylland. Når vi nå forbedereder oss til en ny sesong, er vi meget glade for å ha sikret oss Baidoo for hele fotballåret 2020.

– Jeg trives veldig godt i Jerv, og føler meg hjemme her. Og nå gleder meg til å spille i Jervdrakten i året som kommer, sier Baidoo selv og fortsetter:

– Jeg er motivert for å ta store steg sammen med mine lagkamerater. Nå skal vi legge et godt grunnlag for å bli et mye bedre lag i året som kommer. Jeg kan ikke vente på å komme i gang.

– Vi er meget happy med å ha Baidoo tilbake, og ikke minst det å ha ham her tidlig i oppkjøringen og for hele året, var viktig for oss, sier Arne Sandstø.

Vi vet hvilke kvaliteter han har, og vi så det innimellom i fjor. Og nå skal vi jobbe med Baidoo for å dyrke fram kvalitetene hans oftere og gjøre ham til en nøkkelspiller for oss i året som kommer, legger Sandstø til.

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har med FC Midtjylland og mulighetene det gir oss på spillerlogistikken. Gjennom de siste årene har flere kvalitetsspillere tatt stegene via FK Jerv, og vi gleder oss til å følge Baidoo i året som kommer, sier daglig leder Trond Christoffersen.

