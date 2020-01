Lyngdøl klar for «hatkamp»

Lørdag skal Stanley Hofstædter bokse returmatch mot Ben Waddington i England. Sist de to møttes, ble Waddington disket.

Lyngdølen Stanley Hofstædter (42, til høyre) skal lørdag bokse returkamp mot engelske Ben Waddington. De møtte hverandre også i november, og også da i Manchester. Foto: Privat

Dag Ormkleiv Team Hofstædter

Det var etter å ha slått til Hofstædter bakfra at Waddington ble disket. Ettersom kampen ikke ble gjort gjeldende, ble Hofstædter heller ikke tilkjent noen seier, og han er derfor svært revansjlysten.

Fakta FAKTA Fakta Ubkb (Ultimate bare knuckle boxing) Eies og drives av Shaun og Amanda Smith. Shaun Smith er kjent fra serien og bokutgivelsen UK’s scariest debt collector og serien Bare knuckle fight club. Bare knuckle boxing har eksistert i England i århundrer. Mye av det foregikk tidligere i undergrunnen og på hemmelige steder. I 2018 ble det endelig godkjent og tillatt i England. I bare knuckle boxing brukes kun bandasjer, tape, tannbeskyttere og susp. Reglene er de samme som i profesjonell boksing, som er bestemt av det British board of boxing control, med et par forskjeller. Det finnes ingen boksehansker, det er telling til 20 med stående 18, i motsetning til ordinær boksing som har 10 med stående 8. Rundene er på 3 x 2 minutter, foruten tittelkamper som er fem runder.

Dårlig stemning

Det har vært høy temperatur foran dette returmøtet og kampen markedsføres som «årets hatkamp». Nærmere 2000 tilskuere har kjøpt billetter, blant dem flere nordmenn. Tusenvis har også fulgt «oppfyringen" i sosiale medier og kampen er flyttet opp på main card-et, like før tittelkampene. Hofstædter sier følgende før matchen:

– Dette returmøtet har jeg ventet lenge på. Hendelsen i november var irriterende nok, og alt drittpratet i mellomtida har bare vært med å drive det til kokepunktet.

Hofstædter gleder seg til lørdagens returmatch. Foto: Privat

Godt forberedt

– Vi er to veldig forskjellige typer, så det er ikke rart det er spenning mellom oss. Jeg har forberedt meg på denne kampen bedre enn sist gang. Vi har studert hans tidligere kamper og vet hvilke svakheter han har.

– Denne gangen tar jeg ikke for gitt at det er fair play inne i bildet. Jeg er overbevist om at jeg har rette oppskriften på seier, og sammen med coach Ronny Hansen har jeg kampplanen klar.

