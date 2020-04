Tilbake i full trening etter to måneder med skade

Etter åtte uker med skadefravær er jeg svært motivert for å komme tilbake i skikkelig bra slag.

Friidrettsutøveren Ingvild Meinseth (21) fra Grimstad har blant annet vunnet bronse på 100 meter i junior-EM i friidrett i 2017 og to sølv på 100 meter i senior-NM. Foto: Privat

Ingvild Meinseth

UTØVERBLOGG: Det går i mye trening og avslapping om dagen. Det er en usikker tid vi er i, og vi vet ennå ikke når man åpner opp for stevner igjen. Treningshverdagen min er likevel ganske lik som før, bortsett fra at jeg får mye mer tid til avslapping og restitusjon mellom treningsøktene.

Jeg var skadet i åtte uker fra slutten av januar og fram til for noen uker siden. Jeg slet med noen hovne fettputer under foten som var svært smertefulle. Derfor er jeg nå veldig motivert for å komme tilbake for fullt, og bygge meg opp igjen etter skadeavbrekket. Jeg trener mye i lysløypa på Fevik der vi bor, hjemme på verandaen, og ute på Levermyr i dette nydelige været.

Selv om vi ikke kan ha vanlig organisert trening med Sørild-gjengen, er jeg heldig som har en bror som er hjemme fra Bergen og som jeg kan trene med. Det er veldig motiverende å trene sammen med Even. Det beste man kan gjøre nå er vel å ta en dag av gangen, ta hensyn og tenke at det er likt for alle.

Det er selvfølgelig veldig kjipt at alt blir satt på vent og utsatt. Dessverre er det ikke så mye man kan gjøre med det, annet enn å prøve å motivere seg til å holde treningen gående og være tålmodig.

