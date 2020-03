Avsluttet Vinterkarusellen med stil

Det sjette og siste løpet i årets vinterkarusell gikk av stabelen under glimrende forhold i Mandal lørdag.

Sara Husøy var raskest på kvinnenes 3 kilometer lørdag. Bak løper Guy Le Gall. Foto: Ivar Gogstad

MANDAL: 28 entusiaster stilte til start og det ble enkelte gode personlige rekorder for en del mosjonister på 3-kilometeren.

Beste tid på denne korteste distansen fikk Brede Bang Braadland fra GE Healthcare, 12.03 minutter, som forvørig debuterte i løpssammenheng. Beste dame ble Sara Husøy med 13.41.

På 10 kilometer var det Simen Koland som var best med 34.27 minutter, og her ble ikke uventet Inger Saanum GE Healthcare best blant damene med 39.15.

Starten har gått! Foto: Ivar Gogstad

Brede Bang Braadland mot mål. Foto: Ivar Gogstad

Etter målgang vanket det glasspokaler til de som hadde gjennomført fire av de seks løpene Vinterkarusellen består av.

Inger Saanum med kort vei igjen til mål. Foto: Ivar Gogstad

RESULTATER

3 KM

Menn mosjon

Tommy Abrahamsen 01 Kr. Triatlon 17.56

Brede Bang Braadland 21 GE Healthc. 12.03

Kristen Bue 20 MIL deltatt

Odd Magnus Eidstø 16 14.07

Bjørn Erik Enge 18 Vågs.runners 15.15

Matteus H. Enge 17 Vågs.runners 13.40

Karl Thomas Klev 222 MHI 15.45

Stanley Olsen 31 17.32

Håkon S. Jæger 27 Nodeland 19.17

Jørgen S. Jæger 28 Nodeland 18.02

Guy Le Gall19 IK Våg 13.43

Bjørn Oftedal 30 Man.komm. 15.28

Arve Aakre26 Søgne Brukt 14.35

Damer mosjon

Elisabeth S. Jæger 29 Nodeland 19.22

Sara Husøy 14 13.41

10 KM

Menn akt. 23–34

1. Simen Koland 221 34.27

2. Hadi Moradi 216 MHI 37.40

3. Sivert Oftedal 210 MHI 38.39

Menn vet. 45–49

1. Johnny Steinsvold 213 Kr.løpekl. 34.33

2. Atle Haagensen 219 Implenia 48.09

Damer vet. 45–49

1. Gudrun Fladen 224 Vass. Damer 52.32

Menn vet. 50–54

1. Jostein Johannessen 212 TeamMosjon 41.44

Damer vet. 55–59

1. Inger Saanum 203GE Healthc. 39.15

2. Siren Rosseland 211 Maratonkl. 55.38

Damer vet. 60–64

1. Anita Kvaase 218 MHI 48.14

2. Anne Bjørsom 215 MHI 52.31

Menn vet. 65–69

1. Arne Pedersen 208 Revmatikerne deltatt

Menn vet. 70+

1. Helge Sletten 217 48.26