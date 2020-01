Scoret i ØIF Arendal-debuten

Jakob Lorentzen (17) mottok stor jubel da han scoret i torsdagens treningskamp mot danske Ribe Esbjerg, som ØIF Arendal vant 38-31.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Linjespilleren Jakob Lorentzen scoret ett mål i sin første a-lagskamp for ØIF Arendal, som ble spilt i Nedeneshallen torsdag. Foto: ØIF Arendal

Brukergenerert innhold

Vidar Lorentsen ØIF Arendal

ARENDAL: Om det var gjensynsgleden med Nedeneshallen som var årsaken vites ikke, men 350 tilskuere fikk oppleve det som tidvis var festhåndball i treningskampen mot Ribe Esbjerg. Mest applaus og størst jubel kom etter 14-10-scoringen, signert den lokale debutanten Jakob Lorentzen.

Det danske topplaget hang med i starten og var også i ledelsen en kort stund, men plutselig gir og dro fra. Det endte 38-31 til ØIF, etter at det sto 21-14 til pause.

Det startet jevnt i Nedeneshallen, der G16-laget til ØIF Arendal Bredde hadde stelt i stand et kjempeflott arrangement.

etter fem minutter sto det 2-2, mens det sto 5-5 etter ti minutter. Så begynte ØIF-toget å fungere.

Fakta Kampfakta ØIF Arendal – Ribe Esbjerg 38-31 (21-14) Nedeneshallen, 350 tilskuere. Dommere: Carina Pettersen og Charlotte Husomanovic. Utvisninger: Begge lag 2×2 min. ØIFs lag: Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen, Josip Vidovic 1, Mario Matic 3, Martin Lindell 7, André Lindboe 3, Sondre Paulsen 3, Olaf Richter Hoffstad 9, Sander Løvlie Simonsen 4, Jesper Munk 7, Jakob Lorentzen 1.

Jesper Munk i skuddet. Foto: ØIF Arendal

Etter kvarteret hadde ØIF skaffet seg to måls ledelse, som var blitt tre etter 20, før det etter 25 minutter sto 17-11 og ved pause 21-14.

I andre omgang var ØIF på det meste oppe på 13 måls ledelse mot det danske topplaget. De første fem minuttene kom det seks scoringer fra ØIF, mens det etter 40 minutter var blitt 29-16.

Ribe Esbjerg spilte seg inn i kampen, men ØIF hadde det meste under kontroll, selv om forspranget gradvis minket fra 13 mål til åtte. Etter 50 minutter sto det 33-25, mens det fem minutter før slutt var blitt 36-29. Til slutt endte det altså 38-31 til hjemmelaget, som for anledningen bare hadde med 11 spillere. På tilskuerbenkene satt nesten like mange spillere med skader.

Martin Lindell scoret sju mål mot Ribe Esbjerg. Foto: ØIF Arendal

Skadet – eller det vil si nyoperert – er også trener Marinko Kurtovic. I hans sted ledet Luka Panza laget sammen med André Jørgensen Hofstøl. Luka likte godt det han så i Nedeneshallen.

– I 40 minutter holder vi et godt nivå. Med så få spillere som vi har til rådighet, er det normalt at prestasjonen daler mot slutten, forklarer han.

Vikartreneren påpeker at laget gjorde som de ble enige om foran kampen.

– Vi var enige om å dele det i to, spille med tålmodighet en periode og løpe på alt i neste. Det fungerte. Jeg er fornøyd med det vi leverer. Vi tok denne kampen seriøst og det er helt normalt at det andre laget vil hente inn noe når kampforløpet blir slik, sier Lunka Panza.

Josip Vidovic i duell. Foto: ØIF Arendal

Olaf Richter Hoffstad var også godt fornøyd med både seg selv og sine lagkamerater.

– Det er alltid gøy å vinne og jeg synes vi spiller en bra kamp. Vi får til det vi blir enige om i forkant, sier han.

Han beskriver det som en typisk oppkjøringskamp.

– Slike kamper blir ofte slik. Vi kjørte over dem en periode, de henter seg inn og kniper innpå. Slike kamper varierer veldig. Vi kan fort få en helt annen kamp når vi møter dem på lørdag, tror Olaf Richter Hoffstad.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 10:31

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785