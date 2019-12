Albbos, fra venstre: Simen Lirio, Emir Hopovac, Nevid Nemati, Bahri Ujkani, Erblin Ujkani, Altin Ujkani, Bereketab Gerzegi og Sinan Maksumic. Foto: Privat

Kristiansand-lag vant futsal-NM

Albbos kunne juble for en etterlengtet NM-tittel, i det som var det siste norgesmesterskapet i futsal i regi av IFS.

Christer Eidsaa, IFS Indoor

OSLO: I helga ble siste NM og siste turnering i regi av IFS Futsal spilt i Ekeberghallen i Oslo.

20 lag deltok og Kristiansand-laget Albbos utmerket seg med enorm vinnervilje og gikk ubeseiret gjennom hele mesterskapet, til tross for flere tøffe og harde oppgjør mot gode motstandere. I finalen lørdag møttes Albbos og Løgnaslaget fra Osl. Albbos dro seieren i havn med resultatet 3–1.

– Albbos kunne med stolthet heve gulltrofeet vel vitende om at de hadde gjort en formidabel innsats på parketten i dette NM, sier avtroppende IFS-leder Kurt August Hartvedt, som var speaker i helgens NM. Han fortsette:

– Ikke minst er laget historisk som den siste NM-vinneren i regi av IFS. Vi unner Albbos og hele avdeling Kristiansand denne statusen. Flere lag fra Kristiansand har vist gjennom IFS sine 17 NM at de har meget gode futsalegenskaper og har gjentatte ganger hevet topp-trofeene i mesterskapene.

Albbos kunne fortsette jubelen etter finaleseieren da lagets eminente tekniker, Emir Hopovac, ble kåret til NMs beste spiller.

Emir Hopovac fra Albbos med NM-trofeet. Foto: Privat

– Jeg er kjempeglad for å bli kåret til NMs beste spiller, og jeg er også glad for at vi vant NM denne gangen siden vi har vært så nær å vinne gull i tidligere NM, uttaler Emir Hopovac.

Fra nyttår legges IFS Futsal ned. Det hele startet kameratfotball-konseptet i Åsane, Bergen i 1998, og ble så utvidet til flere avdelinger i Norge.

I 2002 ble IFS medlem av Det Internasjonale Futsalforbundet, og i 2003 sendte IFS landslaget til norgeshistoriens første futsal-VM. IFS innførte for alvor begrepet futsal i Norge i begynnelsen av 2000-årene. IFS har siden 1998 arrangert over 900 futsalturneringer, 178 eliterunder og 16 norgesmesterskap.

Over 25.000 lag har deltatt i IFS sine turneringer over hele landet. Landslaget til IFS har deltatt i tre futsal-VM og seks futsal-EM. I Kristiansand har IFS hatt turneringer i Gimlehallen siden begynnelsen av 2000-tallet. Siste turnering ble spilt i februar 2019 med Albbos som turneringsvinner.

Resultater fra NM:

KVARTFINALER:

ALBBOS – SAYONARA 4 – 0

VEITVET RS FUTSAL – LØGNASLAGET 0 – 2

LA FAMILIA – AJ FUTSAL 1 – 2 (e.e.o.)

TRAKTORTOUCH – TICAMASAGA 2 – 1 (e.str.)

SEMIFINALER:

ALBBOS – TRAKTORTOUCH 2 – 1

LØGNASLAGET – AJ FUTSAL 3 – 2 (e.str.)

FINALE:

ALBBOS–LØGNASLAGET 3–1

