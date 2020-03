ØIF-kaptein mister toppkamp

En skadet ØIF Arendal-kaptein Eirik Heia Pedersen står over tirsdagens seriekamp mot seriemester Elverum.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Eirik Heia Pedersen i aksjon i en tidligere seriekamp. Foto: ØIF Arendal

Brukergenerert innhold

Vidar Lorentsen ØIF Arendal

ARENDAL: Etter lørdagens 32-28-seier mot Nærbø er ØIF minst sikret bronsemedalje i serien. Tabelltopp Elverum er allerede seriemester når to kamper gjenstår. ØIF Arendal ligger på andreplass seks poeng bak Elverum, mens Drammen på tredjeplass ligger to poeng bak ØIF Arendal. Nettopp ØIF og Drammen møtes til sølvkamp i Sør Amfi søndag 15. mars klokka 18.15.

Før den tid er det duket for Elverum-ØIF Arendal i Terningen Arena tirsdag 10. mars klokka 19.15. En hall ØIF ikke har tapt en seriekamp i siden 2016. Denne gang må de klare seg uten kaptein Eirik Heia Pedersen. Han pådro seg en skade i lørdagens kamp mot Nærbø.

– Det var i en finte jeg kjente at det «hogg til». Jeg løp lite gran etterpå, men kjente med en gang at det var lurt å spare seg, sier Heia Pedersen.

Hvor vondt var det?

– På en skala fra 1 til 10, 4 kanskje. Og hadde det vært sesongens siste kamp hadde jeg ofret beinet for en sluttspillsseier om det hadde vært noe slik det hadde stått om.

Hva med sølvkampen mot Drammen søndag?

– Kanskje kommer Drammen-kampen for tidlig. Jeg vet ikke. Men jeg tenker at det for egen del kan det være lurt å tenke sluttspill og ta alt annet som bonus.