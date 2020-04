Mitt drømmelag: Frank Våge Skårdal

Lyngdølen Frank Våge Skårdal (49), som fikk fire U-landskamper og vant seriebronse med Start, har satt opp sitt drømmelag i en 1-3-5-2-formasjon.

Den da 20 år gamle Frank Våge Skårdal har her scoret 4-0-målet i det som skulle bli 5-0-seier for Start mot Rosenborg i eliteserien i juni 1991. Foto: Lars Hoen

Frank Våge Skårdal

Lokalsporten presenterer også i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Dimitri Muraru, Start. Rumensk landslagskeeper med det beste tilslaget. Målvakt som var best med beina, slo langpasninger som få, samt halvtliggende presise utspark som imponerte de flest.

Høyre back: Ola Andersson, Sirius. Meget god midtbanespiller med landskamper for Sverige. Burde vært satt opp på midtbanen, men der velger jeg heller Start-spillere.

Stefan Strandberg under landslagstrening på Ullevaal Stadion i fjor. Foto: NTB scanpix

Midtstopper: Stefan Strandberg, Lyngdal. Var med på noen treninger som ung MK-spiller da jeg trente Lyngdal. Yngstemann, men likevel helt sjef med stor fotballforståelse. Imponerende karriere, til tross for mange skader. Lyngdals best betalte fotballspiller gjennom tidene. Landslagsspiller.

Venstre back: Pål Lydersen, Start. Rask og sterk spiller som var bra defensivt og offensivt. Landslagsspiller og Arsenal-spiller sier det meste.

Høyre kant: Zlatko Tripic, Lyngdal. Nabo fra Lyngdal som jeg trente på løkkefotballen. Var alltid helt suveren med stor vinnervilje. Vi ledet med mange mål i en løkkefotballkamp og var overlegne det andre laget, så jeg ga beskjed om at vi måtte la det andre laget få score. Ballen var på vei over målstreken, men det ville ikke Zlatko, så han løp selvfølgelig etter ballen og hindret målet. Vinnerviljen har ført ham langt som fotballspiller. Cupmester med Viking.

Tommy Svindal Larsen, her i Odd-drakt, i duell med Vikings Jone Samuelsen i en eliteseriekamp i 2007. Foto: NTB scanpix

Høyre indreløper: Tommy Svindal Larsen, Start. Beskrevet som Guds gave til fotballen som ung, talentfull spiller. Et talent utenom det vanlige. Passet ikke inn i Drillostilen, men for en spiller! Landslagsspiller.

Sentral midtbane: Erik Mykland, Start. Norges beste fotballhode som leste spillet bedre enn de fleste. Suveren i en defensiv rolle. Hadde teknikk i verdensklasse og slo gjennombruddspasninger kun de beste gjør. Landslagsspiller.

Venstre indreløper: Morten Pettersen, Start. Jeg ble kjent med Morten i militæret og seinere som Start-spiller. Teknisk god spiller med stor løpskapasitet. Meget god driv med ballen og god til å gå på løp som indreløper. Ble solgt til Brann som en av Norges dyreste fotballspiller.

Venstre kant: Dady Chombo (Lasse), Lyngdal. Ung gutt fra Tanzania som hoppet av Gothia-cup med et talentfullt kretslag fra Tanzania og havnet i Lyngdal. Jeg var så heldig å trene ham et par år før han ble tvangssendt tilbake til Tanzania. Hadde han fått bli i Norge, hadde han havnet i Start. Teknikk og fotballforståelse på høyde med Myggen, men også en god avslutter. Et talent utenom det vanlige som spiller på toppnivå i Tanzania nå.

Frank Strandli (t.v.) i en landskamp mot Latvia for drøye 20 år siden. Foto: NTB scanpix

Spiss: Frank Strandli, Start. Fysikk og hurtighet gjorde ham vanskelig å stoppe. Jeg husker at han var på Start-trening, og noen dager seinere scoret han for Leeds på øverste nivå i England.

Spiss: Tore Andre Dahlum, Start. Drillo skrev en gang at Totto var best, men likevel ikke best. Hadde han hatt mentaliteten til Jon Arne Rise, kunne han spilt i hvilken som helst toppklubb i verden. Strøken teknikk, god avslutter og god til å drible. Han hadde i grunn det meste og scoret noen fantastiske mål. Landslagsspiller.

Innbyttere:

Her er det bare plass til lyngdøler, for jeg er jo litt patriotisk.

Alf Kåre Tveit, Lyngdal. Målmaskin og serie- og cupmester med Viking.

Arild Tønnessen, Lyngdal og Start. Hurtigtoget fra Lyngdal, med ”gode” defensive fibre.

Jens Petter Toft, Lyngdal og Start. Målmaskin som er jeg har spilt sammen med siden lilleputt i Lyngdal og seinere i Start.

Roger Rasmussen, Lyngdal. Klassespiller som var innom en kort periode på slutten av karrieren sin da jeg trente Lyngdal.

Mathias Rasmussen (t.h.) i en eliteseriekamp for Start mot Rosenborg i 2016. Foto: NTB scanpix

Mathias Rasmussen, Lyngdal. Hadde ham innom treningen da han var en liten, talentfull spiller før han var gammel nok til å spille seniorfotball.

Julian Ryerson, Lyngdal. Ikke trent ham, men må ha ham med, siden han er en kvalitetsspiller som kommer fra Lyngdal.

Espen Hægeland, Lyngdal. Scoret over 50 mål da jeg trente Lyngdal i 4. divisjon i 2012.

Robert Våge Skårdal, Lyngdal. Må nesten ta med en av sønnene mine som var innom Start og ulike ungdomslag. Spiller nå for Vindbjart. Hadde vært gøy å se ham sammen med alle de andre kvalitetsspillerne.

Trener:

Brede Skistad. Fantastisk trener og fantastisk person. Han skapte et spillende godt Start-lag, men skapte også et meget godt miljø. Når gamle Start-spillere har vært samlet, er det ingen tvil om hvem som har gjort størst inntrykk på de fleste, nemlig Brede Skistad. Det hadde vært en ære å være assistenten hans.

Kriterier for laguttaket:

Som trener og spiller har jeg valgt noen jeg spilte sammen med og noen jeg har trent. Jeg kunne nok tatt med flere Start-spillere, men det er viktig å få med noen fra Lyngdal også. Lyngdal har fått fram mange bra spillere gjennom årene. Jeg tror dette laget kunne gjort det godt, og jeg har satt det sammen med tanke på individuelle kvaliteter, men også som et lag med gode relasjoner.

Laget består av flest offensive spillere, så jeg har valgt en 1-3-5-2-formasjon som vi spilte i Start under Brede Skistad.

Beste medspiller:

Erik Mykland, tett fulgt av Tommy Svindal Larsen og Tore Andre Dahlum.

Rosenborg-spiller Gøran Sørloth i et luftig svev mellom to Strømsgodset-spillere under cupfinalen i 1991. Foto: NTB scanpix

Tøffeste motspiller:

Jeg gikk i duell med Gøran Sørloth på Lerkendal en gang, og det kjentes. Det var som å duellere med en betongvegg. Råsterk og Norges beste møtende spiss.

Beste fotballminner:

Som Start-spiller: Start-Rosenborg 5-0 i 1991. Jeg kom inn som innbytter for Tommy Svindal Larsen og scoret to mål i den kampen, som er omtalt som tidenes kamp på gamle stadion. Jeg husker også godt debuten på ungdomslandslaget i Tromsø mot Sverige i 1990.

Som Lyngdalsspiller: 16. mai 1987 med publikumsrekord med 2500 tilskuere på Lyngdal stadion mot Kvinesdal. Vi vant 2-1, og jeg scoret ett av målene.

Som trener: Opprykk med Lyngdal og Giv Akt. Samt at vi bare tapte 1-2 mot Start i 2005 i NM hjemme på Lyngdal Stadion. Start-trener Tom Nordlie var illsint på sidelinjen og takket ikke for kampen. Stor opplevelse med mange tilskuere og TV2 var til stede.

Største skuffelse:

Jeg ble vraket av Start til en treningsleir i varmere strøk i -93, så jeg valgte å trappe ned satsingen etter det. Har angret på det i ettertid. Jeg hadde muligheter til å flytte på meg, men kona var gravid, så vi valgte å bli boende i Kristiansand.

En artig historie:

Et spillermøte da vi spilte borte mot Lillestrøm i -89 og trener Karsten Johannessen skrev laget på tavlen. Det sto bare Frank, og noen av spillerne spurte Karsten: «Hvilken Frank?» Karsten gikk bort og skrev ”S” og sa høyt: «Frank S.» Da ble det latter, siden vi var Frank Strandli og Frank Skårdal.

Foto: Privat

Frank Våge Skårdal

Født: 30. juli 1970.

Yrke: Driver en klesbutikk i Lyngdal.

Spillerkarriere: Lyngdal, Start, Sirius, IK Våg.

Trenerkarriere: Lyngdal og Giv Akt.

Meritter som spiller: Sølv i junior-NM med Start i 1989. Bronse i eliteserien med Start i 1991.

Meritter som trener: Opprykk med Lyngdal til 3. divisjon i 2012, opprykk med Giv Akt til 4. divisjon i 2019.

