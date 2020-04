Sykkelkarusellen gjenoppstår, med en vri

Vi har ikke lov til arrangere sykkelritt og vi får ikke sykle i større grupper. Men vi kan sykle samme løype til forskjellig tid.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra åpningsrittet av Sykkelkarusellen i april 2017, der godt over 100 deltakere stilte til start ved Travparken. Etter langt over 30 års eksistens ble Sykkelkarusellen i daværende Vest-Agder lagt ned i 2018. Foto: Sverre Larsen

Brukergenerert innhold

Christian Wulff Tidligere styremedlem i Bedriftsidrettens sykkelgruppe

Fra og med denne uka legger jeg derfor ut én klassisk karuselløype hver uke.

Det er ikke et arrangement og det er ikke en konkurranse, det er bare en anledning til å presse seg litt og for å få en følelse av fellesskap. Så kan de som er opptatt av resultater velge ukevisning på Strava og se hvordan de har gjort det i forhold til andre. Og de som vil sykle ”på fullført” bare lar være å kikke.

Denne ukas løype er en som tidligere var sesongens første, nemlig «Songdalen touring». 44 km, med start på Hortemo, opp mot Finsland, hold til høyre i Brandsvoll-krysset, til venstre i neste kryss (Frigstad) og til venstre når du kommer til Lauvslandsmoen, og så hele veien ned Songdalen igjen. Strava-segmentet finner du her.

Jeg oppfordrer alle til å sykle ekstra trygt og hensynsfullt. Jeg oppfordrer også til å følge sykkelforbundets regel om å trene alene, eller sammen med noen fra samme husstand.

For ordens skyld: det er ikke bedriftsidretten som står bak dette initiativet, men de har gitt uttrykk for at det er et bra tiltak.