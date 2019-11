Lesja Odin og kusk Øystein Tjomsland har 23 strake seire hittil. Hesteguiden.com

Travtips Sørlandets Travpark 16.11.19

Vinnermaskinen Lesja Odin kan i søndagens V65-løp tangere sin far Moe Odins «uslåelige» rekord med 24 strake triumfer på like mange forsøk.

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

For mindre enn 30 minutter siden

I dagens tøffe konkurranse skulle dette ikke være mulig, men Lesja Odin har en solid sjanse til å klare dette og blir min hovedbanker. På det lille forslaget er det en annen vinnerhest som får tilliten og det er herlige Syoss. Han er belastet med 40 meter tillegg, men han har en toppfart og styrke som gjør han til et godt bankervalg. Husk også at det er jackpot denne søndagen og over 600.000 ekstra til fordeling til de som er så dyktige å få seks rette.

V65-1 2140 volte til v/7. Start 18.15

1 Wind Of Change T.J. V Tjo Gikk et bra løp sist. Leder lenge. A 2 Amigo Power N Rep Premie som gjelder. C 3 Super Rolling E Høi Kan litt, men mye galopp. B 4 Special Edition D Dal Henger med til en fin premie. C 5 Louis d'Estino A And Har et bra toppnivå. B 6 Luckpenny Classic M Sol Har skuffet. Premie. C 7 Echo Tell M Fin Premiesjanse. C 8 Stephen J.T. Å Ten Av de bedre i dette løpet. B 9 Order By Post Ø Tjo Ok sist etter startgalopp. C 10 Golden Hope P Kal Kommer ut etter pause. B 11 Fernandez B.R. J Eri Skuffet sist. Løp i kroppen. B

Wind Of Change-Stephen T.J.-Super Rolling. Outs: Louis dÈstinio

1 Wind Of Change er en urutinert traver, men virker å bli bedre for hver start. Ble faktisk sittende litt fast sist uten å få kjørt for fullt. Han kom i mål med krefter spart og avsluttet sist 1000 på 1.16.1. Kan fort lede veldig lenge. 8 Stephen T.J. ble litt for pigg sist i tet og tapte løpet på det. Er av de bedre i dette feltet og på bongen. 5 Louis dEstino har egentlig et gaveløp på papiret, men han sviker med galopp hver gang. Om han for en gangs skyld holder seg på beina, er det trolig vinneren.

V65-2 2140 volte til v/60. Start 18.35

2 Tekeld Ø Tjo Bra sist mot gode hester. A 3 Findal Faxen J Und Ok sist til tredje. C 4 Lille Ole J Eri Kommer ut etter lang pause. C 5 Nelson Sandra T Sol Bra resultater. Hatt lang pause. B 6 Åsa O.K. Å Ten Bra nok på sitt beste. B 7 Langlands Teddy J Gau Gikk ok sist. C

Tekeld-Nelson Sandra-Ty. Outs: Åsa O.K.

2 Tekeld møtte overmakten sist, men hang overraskende bra med. Går ned mange klasser og kan fort være vinneren. 5 Nelson Sandra kommer ut etter lang pause. Er ikke hurtigkjørt, men ifølge treneren Alexander Heisholt trener hesten bra. Må på bongen. 6 Åsa O.K. er variabel, men er god nok om hun har dagen. 1 Ty kan fort lede dette løpet veldig lenge.

V65-3 2140 autostart. Start 18.55

1 M.S. Star Trotter V Tjo Kommer ut etter lang pause. B 2 Speedy Jetstar P Kal Meget bra sist til seier. A 3 Lord Ratzeputz A Ber Hatt pause. C 4 Midnight Tequila J Und Ikke vist seiersform. C 5 Petruska E Høi Galopperte i kamp om seieren sist. B 6 I.D. Visualistic H For Kommer ut etter pause. C 7 B.S. Gold H Tve Vunnet tre av de siste fem. B 8 Emma Frost G Mik Er med i trippelkampen. B 9 Asterix M. M Fin Hatt lang pause. C 10 Delicious Babe L Kol God nok til å kjempe om seieren. B 11 C.R. Seven J Eri Svak sist. Premie. C

Speedy Jetstar-B.S. Gold-Petruska. Outs: Delicious Babe

Et meget flott spilleløp der 2 Speedy Jetstar overtok teten inn på den første svingen. Ledet hele veien og avsluttet 1.15.4. siste 800. Hun er flink ut og uten uhell leder hun veldig lenge. 7 B.S. Gold er en meget bra fireåring i utvikling. Vant enkelt sist og avsluttet siste 800 på 1.13.9 helt ukjørt. Kan bli tøft å gå utvendig, men han er med i seierskampen. 10 Delicious Babe var meget bra sist etter å ha blitt altfor hissig i tet. Sto likevel på glimrende til sølv. Får denne gangen et ryggløp og sparer hun litt bedre på kreftene, kan hun spurte fryktelig fort. 5 Petruska må man også se litt opp for. Hun kom ut etter pause sist og hadde utur og galopperte i striden om seieren. Kan vinne.

V65-4 1609 autostart. Start 19.15

1 Ruskeli Blesa D Dal Bra, men ikke vist form på lenge. C 2 Will Teddy R Rol Meget bra sist. C 3 Havblikk Ø Tjo Hatt pause. Kan speede fort. C 4 Mietor K Løv Usikker form. C 5 Myhreng Brage L Kol Rask, men best med ryggløp. B 6 Røster Å Ten Meget bra i sitt siste løp. B 7 Tojo Prinsen V Tjo Variabel. Sprint er en fordel. C 8 Valle Ask T Sol Gikk meget bra sist etter pause. A

Valle Ask-Røster-Tojo Prinsen. Outs: Myhreng Brage

8 Valle Ask kom ut sist etter lang pause og sto på fint i et V75 løp her på Sørlandet. Dro opp angrepet i tredjespor 850 meter fra mål og ble hengende der ute, før han tok ny sats i den siste svingen via fjerdespor. Ble fjerde i løpet og går nok fram med løpet i kroppen. 6 Røster gikk et meget bra løp på Forus sist og ble nummer to bak Moe Tjalve. Er nok best på lengre løp, men i et lite felt må han regnes med. 5 Myhreng Brage dundrer til tet. Er nok best med ryggløp på sine eldre dager og da blir det litt sjanseartet. Tas med om man garderer videre.

V65-5 2140 volte til v/175. Start 19.35

1 Kleppe Spødå E Høi Fast sist. Kan lede en stund. B 2 Kile Balder Å Ten Premie er målet. D 3 Sæther Lomen T Sol Usikker form, men ok kapasitet. C 4 Lille Senumsprinsen J Eri Kjemper i trippelkampen. C 5 Irma H.R. S Hei Trippelsjanse med klaff. C 6 Lome Perla L Kol Fast nest sist. C 7 Trø Flax D Dal Variabel, men har bra toppnivå. C 8 Flyveren P Kal Premie er målet. D 9 Flammen Julie J Und Kjemper om tredje/fjerde. C 10 Komnes Bork J Gau Flink sist, tøffere nå. C 11 Lesja Odin Ø Tjo Vinner sin 24. på like mange forsøk. A 12 Langlands Odin V Tjo Herlig traver. Blir nummer to? B

Lesja Odin-Langlands Odin-Komnes Bork. Outs: Kleppe Spødå

Unikumet 11 Lesja Odin kan i dette løpet tangere sin far Moe Odins «uslåelige rekord med 24 strake triumfer på like mange forsøk. Han møter selvsagt bedre og bedre hester, men han har en helt enorm toppfart og blir det ikke for mye strul på veien så vinner han nok igjen. Omgangens banker.

V65-6 2140 volte til v/145,28. Start 19.55

1 Smoke Detector J Und Er mye bedre enn raden. B 2 More Junction E Høi Bra i Norgesdebut. B 3 Ero'kamano Ø Tjo Litt bedre enn raden. B 4 Ohio Royal T Sol Vunnet de to siste. B 5 Julia Early P Kal Premie er bra. C 6 Grace Yoga H For Premie som gjelder. C 7 Two To Tango Å Ten Mistet formen, men kan mye. B 8 Dante Kievitshof V Tjo Henter seg en premie. C 9 Cromwells Shadow J Eri Rask. Best i tet. C 10 Syoss G Mik Herlig kriger. Favoritt. A 11 I See U. One D Dal Premiesjanse. D 12 Nad Al Sheba L Kol Er i fin form. B

Syoss-Ohio Royal-Smoke Detector Outs: More Junction

10 Syoss har som omgangens hovedbanker en voldsom appetitt på seiere. 25 førsteplasser på 42 forsøk er ikke mindre enn imponerende. Mikkelsen-traveren får ikke teten fra 40 meter tillegg, men han er like bra bakfra, da han kan spare sin voldsomme speed til den siste halve runden. Motivert favoritt. 4 Ohio Royal har virkelig funnet formen med to strake triumfer. Er nok best med ryggløp og om han får det rette løpet, kan han vinne igjen. 2 More Junction debuterte på norsk jord i slutten av oktober på Bjerke. Fikk en tøff første sving og måtte vandre utvendig hele løpet. Sto på flott helt inn til sjetteplass, men jeg venter hesten enda bedre til søndag. 1 Smoke Detector tror jeg er mye bedre enn de siste resultatene viser. Har nå fått et par løp i kroppen og holder han seg unna galoppen, blir ikke jeg sjokkert om han vinner.





Lite V65-forslag

V65-1: 1-8-5

V65-2: 2-5-6-1

V65-3: 2-7-10-5

V65-4: 8–6

V65-5: 11 Lesja Odin

V65-6:10 Syoss

96 kroner





Stort V65-forslag

V65-1: 1-8-5-3-10

V65-2: 2-5-6-1

V65-3: 2-7-10-5

V65-4: 8-6-5-7

V65-5: 11 Lesja Odin

V65-6: 10-4-2-1-3-7-12

2240 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Rune Stensland