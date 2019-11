Starten går lørdag for det tradisjonsrike Hålandsheia rundt i Mandal Ivar Gogstad

Hålandsheia rundt for 40. gang

Randi Dyrkolbotn og Abraham Syum var raskest blant damene og herrene i lørdagens jubileumsløp.

For mindre enn 20 minutter siden

MANDAL: Alt lå til rette for et flott løp, ikke som tidligere hvor det kan være reine gjørmefesten. Løperne kom til mål etter 11,5 kilometer – like reine som da de startet. Løypa var fast med enkelte isete partier hvor vannet hadde rent over fjell, i tillegg var det medvind nedover slettene før de kom til mål.

Hele 60 løpere meldte seg på, 45 menn og 15 damer.

Av de «store» var det kun Abraham Syum, MHI, som stilte denne gangen. Han løp til tross for en ankelskade, det bar da også tiden preg av, normalt løper han på litt over 40 minutter, han kom inn til tiden 47.12.

Abraham Syum fullførte på 47.12 minutter, noe preget av en ankelskade. Ivar Gogstad

På de to neste plassene var det et beinhardt oppgjør som veteranen Kåre Aanensen, Bank Sør, vant med 51.05 foran sin nevø Endre Walvick, MHI, 51.21. Begge var godt fornøyd med årets løype. Endre var noe misfornøyd med tredjeplassen og ga tydelig uttrykk for det:

– Det er tungt å bli slått en gammel onkel, sa han.

Blant damene var det en aldri så liten sensasjon på gang, her kom Randi Dyrkolbotn, MHI, først inn på 51.48, med Inger Saanum, GE Healthcare, bak på 53.07. Det er tydelig at Randi har funnet en god høstform. På tredje kom Liv Torun Netland, Mandalitten, med 55.23.

Ellers er det verd å merke seg Berit Hauge, Vassmyra Damene, som fullførte sitt 20. løp i Hålandsheia Rundt. I tillegg gjennomførte den nye ordføreren i Nye Lindesnes, Even T. Sagebakken, i fin stil.

Resultater

Damer

Anne Bjørsom208MHI 75.15

Randi Dyrkolbotn207MHI 51.48

Kari H. Ellingsen260MHI 63.30

Berit Hauge247VassDam. 76.20

Kamilla Hodne261MHI håndb. 67.10

Grete Lill Holt259VassDam. 91.17

Anita Kvaase246MHI 66.19

Ingeborg Langeland 250Holum Dam. 65.37

Anita Moen258MHI 73.01

Liv Torun Netland256Mandalitten 55.23

Sylvi Pedersen262GE Healthc. 86.40

Helene Sodeland251 78.44

Inga Marie Soteland 263Kvadr.vekt. 70.51

Inger Saanum243GE Healthc. 53.07

Marlene Wåland254Stray-Wåla. 65.19

MENN

Yngve Abrahamsen 853 63.25

Stein Andersen827GE Healthc. 61.02

Arne Askildsen875GE Healthc. 63.43

Arnfinn Bentsen953UMOE 71.26

Kristen Bue830MIL 83.07

Truls Christensen870MHI 77.37

Lasse Danielsen854Holum IL 63.40

Laurits Dyrkolbotn821MHI 72.50

Eivind Ellingsen943MHI 53.51

Yngve Finne860Mandalitten 54.54

Jan Arild Fredriksen 861Mandalitten 55.46

Åge Hansen937Team Nesev. 75.45

Frode Hodne952Equinor 67.11

Tore Husby817GE Healthc. 83.22

Steinar Håland802Løp/sykkel 64.59

Tor Olav Isaksen936Team Nesev. 61.12

Terje Johansen837Rejlers 77.14

Peter Kjellby930MK 59.41

Agnar Kleiven954Ruud Regn. 61.15

Kristian Kleppan855MHI 57.03

Øystein Klev833Independent 67.16

Leif Andre Kyte938GE Healthc. 56.56

Endre Lia845Tromsø 57.10

Rune Lia838Ryvingen 65.11

Rikardo G Mikalsen 866Otra IL 56.32

Bjørn S. Oftedal944Mandal kom. 87.53

Svein Olsen951Spangereid 71.17

Vidar Pedersen945Hogganvik 51.57

Nils O Romsvik-Manet 846 Spangereid 60.11

Jørgen Rosseland933VR Bygg 60.31

Even Sagebakken949MHi 61.30

Fredrik Seyffarth920BRG Entrep. 57.54

Trygve Sirnes897MVGS 61.18

Stian Skjævesland921Mandalitten 57.36

Marius Skoie834Lund Cyckle 60.49

Arild Sletten896Holum IL 51.26

Helge Sletten871MHI 65.29

Torje Sodeland878Norum AS 52.15

Arne Stensland828Åseral 78.16

Abraham Suym818MHI 47.12

Åge Sæveland800Løp/sykkel 64.59

Endre Walvick859MHI 51.21

Kristoffer Aanensen 887UMOE 66.52

Kåre Aanensen947Bank SØR 51.05

Ronny Aanensen887MHI 75.12