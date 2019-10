Express-jubel etter én av i alt 103 scoringer i løpet av sesongens 25 første seriekamper. IL Express

Express klar for 3. divisjon

IL Express ga seg selv en perfekt jubileumsgave ved å sikre opprykket før ferdigspilt sesong i 4. divisjon.

Magne Aslaksen IL Express

For mindre enn 40 minutter siden

GRIMSTAD: I år er IL Express 100 år. Etter en middels sesong i fjor så vi fram til å prestere i 2019. Trener Roy Ludvigsen var med videre og inn på laget kom assistenttrener Markus Ringberg med masse erfaring og Jan Erik Stinessen som keepertrener.

Det eneste vi manglet var spillere ... Det så ikke lyst ut ved årsskiftet og i februar, og totalt forsvant det 16-17 spillere fra fjorårets stall. Noen la opp, noen trappet ned, noen prioriterte skole og Ole Mariuas Hobbestad meldte overgang til Jerv, Heldigvis var stammen igjen, med blant annet Steinar Berås, Tobias Olsvik, Olav Hovstad, Marius Agre Larsen og Edvard Nikolai Gundersen. I tillegg sa de «gamle» Express-guttene som Sander Haugen, Eirik Sannæs og Øyvind W. Heia at de vile bidra når de var hjemme.

Mål: Topp fire

Når også 4 divisjons suverent beste spiller, Sondre Ruberg Kristiansen, ble med, så det lyst ut likevel. Vi satte oss en topp fire-plassering som målsetting. Ali Hossaini kom inn som en forsterkning i april, og da visste vi at det ikke var lenge før Yasir Munir også ble med.

IL Express

Etter en god oppkjøring, flott treningsleir og to 6-1-seire i serien rullet Express-toget for alvor. Vi lå på toppen av tabellen etter halvspilt serie. Kristian Eriksen bøttet inn mål og fikk kontrakt med Arendal Fotball. Studentene våre reiste hjem – hva nå? Inn kom Frode Ruberg Kristiansen, Even Larsen, Markus Vik, Bereket Goiytom, Erik Engebretsen og Mats Berge.

103 scoringer hittil

Vi fikk en kanonstart på høsten med 6-1-seier borte mot Vigør og guttene fortsatte å bøtte inn mål både hjemme og borte, med en målforskjell på henholdsvis 51-17 og 52-18. Likevel har Søgne holdt godt følge med oss, og at vi måtte vente til mandag denne uka med å avgjøre serien, har ikke vært bare godt for nerver og nattesøvn.

Det er mange å takke for en fantastisk sesong. Vårt trenerteam er allerede nevnt, våre speakere John Bergmann, Roy Svarstad og Espen Johansen skal ha en stor takk, det samme skal Jenter 15-laget for kiosk- og loddsalg. Youcef Le Grand har stått for filming, våre to banemestre har stått skikkelig på, og vi takker selvsagt også vårt kjære publikum og våre sponsorer.

21. oktober spiller vi vår 26. og siste seriekamp i år, hjemme mot Arendal 2. Vi har nå 57 poeng, mens Søgne har 53 poeng og er sikret andreplassen uansett ufall av sin siste seriekamp.