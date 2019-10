Lørdagens 2. divisjonskamp mellom Arendal Fotball og hjemmelaget Moss endte 1–1. Bildet er fra da lagene møtte hverandre i Arendal i vårsesongen. Alf Joachim Altenborg (arkivfoto)

Arendal-seier glapp på overtid

Med bare to minutter igjen av ordinær tid headet Avni Pepa Arendal i ledelsen mot et Moss-lag som var redusert til ti mann. Men hjemmelaget kom tilbake på overtid og berget ett poeng.

Arendal Fotball

For mindre enn 10 minutter siden

MOSS: Det endte dermed 1–1 på Melløs stadion lørdag – og kampen oppsummerer på mange måter Arendals sesong:

* Mellom 16-meterne var Arendal best, kampen sett under ett.

* Tross mange målsjanser, klarte ikke Arendal å få uttelling før helt mot slutten av oppgjøret.

* Da det så ut som om tre poeng skulle bli med hjem til Arendal, så klarte ikke Arendal å kontrollere kampen – og helt på tampen av de sju-åtte minuttene som var lagt til ordinær spilletid, så var faktisk hjemmelaget nærmest å sikre de tre poengene.

Scoring etter dødball

Utligningen til Moss kom på overtid – og i likhet med mange ganger tidligere i sesongen, så kom den etter en dødball. Denne gangen var det et innkast som var foranledningen, og der Arendal-spillerne ikke kom tett nok opp i duellene som fulgte innenfor boksen, til å hindre at en Moss-spiller fikk skyte nokså uforstyrret fra 12–14 meter.

Fakta Kampfakta Moss-Arendal Fotball 1–1 (0–0) 2. divisjon menn avd. 1 0–1: Avni Pepa (88) 1–1: Magnus Fagernes (90) Rødt kort: Henrik Stokkebø, Moss. Gult kort: Mikkel Aarstrand, Moss og Conrad Wallem og Dejan Corovic, Arendal Fotball.

Poengdeling kan ganske sikkert begge lag leve med, siden ingen av lagene kan kjempe verken om opprykk eller trenger å frykte nedrykk. Når sesongen 2020 sparkes i gang, så vil det sånn sett ha minimal betydning hvilken plass man endte på i 2019-sesongen, så lenge man ikke kjemper om plassene som avgjør om neste sesongen skal spilles i en ny divisjon.

Likevel:

Poeng, plassering og prestasjon har alltid betydning i konkurranseidrett. Derfor er tre poeng alltid viktig. Å komme så høyt som mulig på resultatlista betyr alltid noe. Og gode prestasjoner i framtida må bygge på gode prestasjoner nå.

I den konteksten er ikke 1–1 borte mot Moss godt nok, spesielt ikke når Moss fikk utvist en spiller da det gjensto 20 minutter av kampen.

Keeperbytte

Før utvisningen hadde Moss også vært nødt til å bytte keeper, etter at den tidligere Arendal-keeperen Anders Gundersen måtte ga av banen med en ryggskade etter en drøy times spill. Nå trenger ikke keeperbytte være avgjørende for kamputfallet, men Gundersen har vært en nøkkelspiller for Moss denne sesongen og hadde også flere svært gode redninger som hindret Arendal-scoring før han måtte gå av banen, så Moss ble neppe styrket av keeperbyttet.

Det gjenstår to kamper av sesongen. Arendal ligger nå på åttendeplass i 2. divisjon avdeling 1 med 33 poeng på 24 kamper. Kommende helg kommer Vidar til Norac stadion, før sesongen avsluttes borte mot Hødd.

Seks poeng i de to kampene vil ikke redde totalinntrykket av sesongen, men det vil være en viktig bekreftelse på at det bor mye mer i spillergruppa enn det de har fått vist til nå i sesongen. Og det er tre sentrale lærdommer å ta med seg fra Moss-kampen, som må være på plass om 2020-sesongen skal skape større grunn til jubel for Arendal:

* Spillemessig overtak må omsettes til flere scoringer

* Bedre konsentrasjon og disiplin på defensive dødballer.

* Når man leder kamper, må man bli flinkere til å kontrollere kampbildet for å unngå et trykk imot som for ofte resulterer i scoringer.