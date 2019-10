Sondre Paulsen kriget godt i helgas europacupkamp. ØIF Arendal

ØIF Arendal med ny Island-seier

ØIF Arendal tok seg videre til 3. runde i europacupkvalifiseringen etter helgas hjemmeseier mot islandske Hafnarfjordur.

Vidar Lorentsen ØIF Arendal

For mindre enn 2 timer siden

ARENDAL: Etter å ha vært litt truet i en periode i andre omgang, kom ØIF tilbake og hadde kampen og avansementet under kontroll det siste kvarteret. Det endte med 28-27-seier hjemme i Sør Amfi. Sammenlagt ble det 58-52 til ØIF.

Neste motstander blir klar etter trekningen denne uka.

Kaptein Eirik Heia Pedersen var meget fornøyd med å ha tatt seg et steg videre i Europa og et gruppespill i EHF-cupen.

– På slutten var det kontrollert. Jeg følte vi stresset unødig de siste ti minuttene av første omgang, etter at vi var kjempegode i starten, forteller Heia Pedersen.

Heia Pedersen trekker fram at stresset førte med seg at forsvaret ikke var helt som planlagt.

– Jeg føler vi har full kontroll. Dette er et lag som vi er mye bedre enn og som vi normalt bør vinne med mellom fem og ti mål mot på hjemmebane, sier ØIF-kapteinen.

– Men vi går videre og det er det viktigste, legger han til.

De to seirene over Hafnarfjordur og avansementet i Europa, er med på å gi ny selvtillit foran det som skal skje i eliteserien den kommende perioden. Spesielt trekker han fram at målvakt André Bergsholm Kristensen har storspilt i begge kampene.

– Den tryggheten han får, den smitter over på oss. Fortsatt er det mye vi må jobbe med, men avansement i Europa gir selvtillit, smiler Heia Pedersen.

Kaptein Eirik Heia Pedersen i skuddet. ØIF Arendal

Olaf Richter Hoffstad smiler også godt etter kampen.

– Det er godt å gå videre og få noen nye eventyr i Europa, sier han.

Han mener laget spilte med lave skuldre etter pause.

– Vi var mer trygge på oss selv, og det var også en gutt bakerst som begynner å få selvtillit, noe som smitter over. Ingenting er bedre enn det, sier han.

Han mener det var godt å ha de fem målene fra bortekampen.

– Men det er ikke så mye i håndball med fem mål. I serien har vi tapt litt for mye, og det er godt å få slike seire. Det bygger selvtillit, slår han fast.

ØIF Arendal

SLIK VAR KAMPEN:

Før kampen hadde ØIF Arendal fem mål å gå på fra bortemøtet med Hafnarfjordur. Kampen på Island endte 30–25 til ØIF, verdifulle mål å ha med seg foran kampen i Sør Amfi.

Et stort spenningsmoment var også André Lindboes comeback. Han var for første gang med i kamptroppen denne sesongen.

Etter fem minutter hadde ØIF festet et lite grep om de islandske gjestene og ledet 3–1. Richard Lindström hadde vist seg fram med å sette to scoringer, mens Josip Vidovic åpnet ballet. Bakover så det ut til at den positive trenden fra Island fortsatte. Med 5–1 til ØIF etter 6.29, tok islendingene kampens første time out. Da hadde ØIF satt fire på rekke i fire angrep.

Richard Lindström og Josip Vidovic var toneangivende i starten. De seks første scoringen sto duoen for – tre hver.

Olaf Richter Hoffstad ble den første ØIF målscoreren utenom Josip og Richard da han satte inn 7–2 før ti minutter var gått. Like etter sørget han for 8-2, etter at André Bergsholm Kristensen sørget for sin fjerde redning i løpet av de første 12 minuttene. Ny redning fulgte og Jesper Munk takket med å sette inn 9–2.

Gjestene reduserte, men Eirik Heia Pedersen gjorde 10-3, og det var det så vidt gått 13 minutter i Sør Amfi.

Hafnarfjordur la etter hvert om til å spille med sju spillere i angrep. Det ga resultater. For islendingene kappet innpå ØIFs ledelse og var plutselig fem mål bak, etter å ha vært sju mål bak en periode. ØIF gjorde et par feil i et par påfølgende angrep. Islendingene takket for gaven med å score på sine muligheter.

Etter 19 minutter var det plutselig skrumpet inn til tre måls ledelse for ØIF. Hafnarfjordur la seg langt mer offensivt i forsvar, noe som brøt rytmen totalt for ØIF. Etter 20 minutter var det 12–10 til ØIF og kampen var igjen så åpen som en knust låvedør.

Etter 25 minutter sto det 15–12 og ØIF hadde fått litt mer kontroll på det offensive spillet, som i minuttene tidligere hadde gått på kladdeføre.

Til pause sto det 17–15.

Hafnarfjordur reduserte i det første angrepet i andre omgang og dermed var det bare et mål, men kaptein Heia Pedersen satte inn sitt andre i kampen i neste angrep.

Det var mye rot i starten av andre omgang – begge veier. André Bergsholm Kristensen fikk en mulighet til å sette ballen i åpent mål etter å ha levert sin tiende redning i kampen. Den utnyttet han og sørget for at det etter 35 minutter sto 19–17 til ØIF.

Det vekslet mellom et og to mål, men etter 8.46 var det plutselig likt – 20–20 sto det da på kuben i Sør Amfi. ØIF rotet mer og mer og det gikk mer og mer i stå framover. Islendingene hadde fått troen på at dette kunne gå og giret opp. Men det skal også legges til at islendingene fikk spille lange angrep, noe de utnyttet og gikk et mål foran, men Lindström og Matic utnyttet to feil av Hafnarfjordur og sørget for ny ledelse til ØIF.

Kampen bar preg av at det var et islandsk lag som aldri ga opp, men det gjorde at også de gjorde feil. Med kvarteret igjen, ledet ØIF 24-22, og et minutt etterpå økte ØIF til tre måls ledelse ved Sondre Paulsen. Da hadde Åsmund Strat reddet et straffekast i mellomtida.

Med ti minutter igjen, ledet ØIF 25–23. Totalt var det sju mål for islendingene å ta igjen ...

Publikum begynte nok å ane et avansement.

Etter en time out fra ØIF etter 21.15, kom André Lindboe på banen.

Bakerst sto André Bergsholm Kristensen en ny solid kamp. Han fikk en real på trynet av Martin Lindell på trening fredag, og seks minutter før slutt fikk han en av islendingene også, uten at det så ut til å prege 19-åringen. Med fem minutter igjen hadde ØIF 28–25 og så ut til å ha dette under kontroll.

Begge lag gjorde en del feil på slutten. Kampen rant ut med 28–27 til ØIF. Sammenlagt 58–52.

ØIF Arendal – Hafnarfjordur 28–27 (17–15)

Kvalifisering EHF Cup 2. runde, Sør Amfi.

Dommere: Doru Manea og Radu Iliescu, Romania.

Utvisninger: ØIF 2×2 min. Hafnarfjordur: 3×2 min.

Flest mål Hafnarfjordur: Asbjörn Fridriksson 9 mål.

ØIFs lag: André Bergsholm Kristensen 1, Åsmund Strat – Josip Vidovic 5, Mario Matic 1, Martin Lindell 1, Richard Lindström 4, Kristian Rammel, André Lindboe, Sondre Paulsen 5, William Fiala Gjermundnes, Eirik Heia Pedersen 4, Olaf Richter Hoffstad 3, Jesper Munk 2, Adrian G. Evensen, Marius T. Nilsen, Sander Løvlie Simonsen 2.