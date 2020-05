Syklet drøyt 300 runder i Tour de Fontene

Jeg er virkelig bitt av sykkelbasillen og i dag har jeg også støttet en god sak.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kristiansanderen Anders Birkrem Fintland (20) i KCK-drakta på Torvet i Kristiansand. Foto: Privat

Anders Birkrem Fintland

Ettersom hver runde i Tour de Fontene er på 100 meter, syklet jeg drøyt tre mil. «Tour de Fontene» på torvet i Kristiansand er et arrangement for å skape oppmerksomhet rundt parasykling og KCK, samt skaffe midler til kjøp av håndsykkel til Christian Gyldenøhr.

Jeg synes dette rittet er et veldig bra tiltak. Det var litt kaldt i vinden i dag på Øvre Torv, men jeg ga meg ikke og tok meg skikkelig ut. Planen min for i år og for neste er å være med på flest mulig treninger med min nye klubb KCK.

Jeg er tømrer, vaktmester og jeg har et godt vennemiljø og arbeidsmiljø via Partner. Jeg er også så heldig få ha fått hospitering på Randesund B-senter.

Målet mitt i år er å trene fire ganger i uka med løping og sykling. Neste gang det blir arrangert Sommerløpet er målet å slå min egen tid fra 2019. Jeg har lyst til å sykle Color Line Tour når jeg har fått trent meg godt nok opp til det, og det tror jeg blir i 2022.

