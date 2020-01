KBK-spiller til lag-EM

Vilde Espeseth (22) er tatt ut som en av åtte norske spillere til lag-EM i Frankrike.

Vilde Espeseth fra Kristiansand Badmintonklubb år en ny sjanse til å spille i Uber Cup, etter at hun måtte stå over samme turnering for to år siden grunnet skade. Foto: Privat

Shayan Jalilian Kristiansand Badmintonklubb

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra 9. til 16. februar skal det spilles Thomas Cup og Uber Cup i badminton i Frankrike. Førstnevnte er for menn, mens sistnevnte er for damer. Dette er en gjev og prestisjefull turnering. Turneringen spilles som et europamesterskap for herre- og damelag, men er også samtidig en kvalifisering til VM-finalene som skal spilles i Danmark i mai.

Vilde Espeseth fra Kristiansand er tatt ut som en av åtte spillere til å representere det norske landslaget. KBK-spilleren ble også tatt ut til å spille i samme turnering for to år siden, men den gang satte dessverre en korsbåndskade stopper for hennes deltakelse.

– Det er veldig gøy å få en ny mulighet til å representere Norge i denne turneringen. Det blir en fin opplevelse og jeg ser veldig fram til dette. Det var utrolig kjipt å gå glipp av den turneringen i forfjor, men nå har jeg fått en ny mulighet, sier en glad Vilde Espeseth.

Hun er per dags dato en av de beste badmintonspillerne i Norge på damesiden. Hun er blant annet rangert som nummer fire i damesingle, og på spørsmål om hennes forventninger til turneringen i Frankrike har hun følgende å si:

– Det kommer til å bli hardt, og det er mange gode spillere og lag som er med. Jeg håper at vi som lag kan spille gode kamper og prestere så godt vi kan.

Norge skal i gruppe 7 spille kamper mot Spania, Polen, Skottland og Sverige.

Publisert: Publisert 25. januar 2020 20:34

