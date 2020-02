KDKs barnepar briljerte i debuten

Flere barnepar fra Kristiansand Danseklubb konkurrerte sist helg på parketten for første gang.

Alfred Jones-Abrahamsen (8) og Thea Louise Dalen (7) deltok på sin aller første dansekonkurranse sist helg. Foto: Privat

Ane Omdal Aune, Kristiansand Danseklubb

STAVANGER: Kristiansand Danseklubb stilte med flere nye par i søndagens konkurranse i Stavanger. Årets første rankingkonkurranse i sportsdans ble arrangert av NJS i Gautesetehallen. Klubben stilte med seks par hvor vi reiste lørdag formiddag og bodde på hotell. Det var felles middag på ettermiddagen hvor det sosiale var en viktig faktor.

Trener Julie Bjerkås startet dagen tidlig på morgenen med å fikse hår og sminke på jentene som danser i eliteklassen, og på de yngre jentene og guttene var det mødre/fedre som fikset håret.

I hallen samlet trener Julie parene til felles oppvarming før konkurransestart, og de siste instrukser ble gitt før de skulle ut på golvet.

Alfred og Thea (bak), Martha m/lånepartner Espen Foto: Privat

Thea Louise Dalen og Alfred Jones-Abrahamsen deltok i sin aller første konkurranse. Med startnummer 1 på brystet gikk de fremst i innmarsjen. De deltok både i klassen for førstegangsstartende og i åpen klasse. Thea og Alfred framførte fire koreografier og mottok fortjent applaus fra publikum. Trener Julie har vært ambisiøs i forberedelse av koreografier til det unge paret, hvilket de viste at de behersket med glans. Det blir spennende å følge dette paret videre framover.

Søskenparet, begge førstegangs startende! Martha og Alfred. Foto: Privat

Storesøster til Alfred, Martha Jones-Abrahamsen (11), var førstegangs startende o/11 år. Hun er uten fast dansepartner, så hun danset med lånepartner Espen Jensen.

Oscar og Emilie klar for konkurransen. Foto: Privat

Danseparet Oscar Au (8) og Emilie Lindgren-Åsly (8) danset for første gang i Barneklassen 1B og var storfornøyde med å delta og få pokaler.

Linus Westin Kristiansen (10) fra Flekkerøy og Anna Charlotte Collins (8) fra Vågsbygd imponerte tilskuerne under helgens konkurranse i Stavanger med flott dans. Anna Charlotte startet med sportsdans for bare ett år siden, mens Linus har danset i fem år. Anna Charlotte har dermed hatt en bratt læringskurve, men hun er veldig fornøyd med å ha en så pass rutinert partner som Linus. Vi gleder oss til å følge dette unge paret videre på parketten.

Anna Charlotte Collins og Linus Westin Kristiansen. Foto: Privat

Espen Jensen (14) og Dina Høyem-Olsen (13) har danset sammen i snart åtte år. De danser nå i junior 2 eliteklassen. De nådde ikke helt opp denne gang, men er likevel godt fornøyd med dansingen i en tøff konkurranse. I tillegg til sportsdans spiller Dina fotball, mens Espen er aktivt med i sykling. Vi lar oss imponere over hva de får til.

Premieutdeling i Barn I B klassen: fra venstre: Anna-Charlotte, Linus, Emilie og Oscar. Foto: Privat

Mikael Tørstad (15) og Maria With Kristensen (12) har begge byttet partnere og har danset sammen i kun et halvt år. I helgen deltok de i sin første konkurranse som dansepar, i aldersklassen ungdom elite. De konsentrerte seg denne gang om latin, og framførte fem flotte danser. De ser nå fram til to-tre måneder med trenin før neste konkurranse i norgesserien i april. Paret vil da delta i begge greiner, det vil si både standard og latin.

Mikael og Maria i cha-cha-cha. Foto: Privat

I voksenklassen deltok Norunn Ringvoll (18) med ny partner, Mattia Pacenza (20) fra Italia i deres første norgesserie. Også Amalie Aune (16) med partner Jens Kristian Riisøen Auring (18) stilte i voksenklassen. Det ble pallplasseringer for begge parene i standard. I voksen latin ble det 3. plass for Jens Kristian og Amalie, og 5. plass for Mattia og Norunn.

Premieutdeling i voksen standard: 2. plass: Jens Kristian og Amalie, 3. plass: Mattias og Norunn. Foto: Privat

En flott dansekonkurranse er over og det var mange fornøyde dansere med pokaler i bilen på vei hjem til Kristiansand.

KDKss ungdomspar Mikael og Maria. Foto: Privat KDKs junior 2-par: Espen og Dina. Foto: Privat

Martha følger spent med på de andre danseparene på golvet. Foto: Privat

